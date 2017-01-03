جان برگر برنده جایزه بوکر و مفسر هنری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، جان برگر نویسنده بریتانیایی برنده جایزه ادبی بوکر که به عنوان منتقد هنری نیز شناخته میشد دیروز درگذشت.
این نویسنده در سال ۱۹۷۲ با عنوان «راههای دیدن» بسیار مطرح شد. این کتاب چشماندازهای سیاسی را در نقدهنری مطرح میکرد. وی دیروز در خانهاش در حومه پاریس پس از تحمل یک بیماری یک ساله درگذشت.
این نویسنده در سال ۱۹۷۲ با کتاب «جی» (G) جایزه بوکر را برد .
برگر به عنوان نویسنده نقدهای هنری، رمان، شعر و فیلمنامه شناخته میشد. او تفسیرهای سنتی هنر و جامعه و ارتباط های بین این دو مقوله را به چالش میکشید.
برگر به عنوان یکی از مفسران مهم هنر جهان مطرح بود و عشق، هنر و درک سیاسی و تاریخی در این راه او را به چهرهای پیشگام بدل کرده بود.
انتشار خبر درگذشت این چهره ادبی در توییتر بازتاب وسیعی یافت و سیمون مکبرنی بازیگر و کارگردان از جمله چهرههایی بود که به این امر واکنش نشان داد. وی در توییتری درباره درگذشت او نوشت: شنونده، شاعر، نقاش، و بیننده، راهنمای من، فیلسوف، دوست ؛ جان برگر ما را ترک کرد. حالا دیگر همه جا هستی...
سوزان سونتاک زمانی از برگر به عنوان چهرهای بیهمتا در حوزه تواناییهایش یاد کرده بود و از او به عنوان متوجه به جهان حسی و فردی کاملا متکی بر وجدان نام برده بود.
جارویس کوکر نیز که به تازگی مجموعه مقالههایی درباره برگر منتشر کرده در باره وی نوشت: نویسندگان اندکی هستند که میتوانند راه دیدن ما را به جهان از طریق نوشتههایشان تغییر دهند و جان برگر یکی از آنها بود.
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