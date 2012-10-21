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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۶

قاسمی:

زمین های ورزشی ابرکوه سازمان نیافته است

زمین های ورزشی ابرکوه سازمان نیافته است

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان ابرکوه مهمترین مشکل اداره ورزش و جوانان ابرکوه را سازمان نیافتن زمین های روباز ورزشی این شهرستان ذکر کرد.

ابوالفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات ورزش شهرستان این است که زمین هایی که از سالیان دور به نام اداره ورزش و جوانان بوده است، اکنون با شکایات شاکیانی که ادعای مالکیت بر این زمین ها را دارند روبرو شده است.

وی افزود: در زمین ورزشی روستای مریم آباد و 10 سال پیش حدود 50 میلیون تومان صرف درختکاری، تسطیح، لبه گذاری و ساخت زمین آسفالت و سیمانی شده است و با توجه به اینکه این زمین از سوی اداره منابع طبیعی به این اداره واگذار شده است، امروز دارای شکایت است و وقت زیادی را از این اداره که با کمبود نیرو نیز مواجه است، گرفته است.

قاسمی ادامه داد: زمین پشت مسجد بیرون نیز که در دهه 70 از طرف مردم و طی صورتجلسه ای به فعالیت های ورزشی اهدا شده است، امروز با شکایت راه و شهرسازی روبرو شده است.

وی افزود: نداشتن بودجه و اماکن ورزشی در روستاهای غرب و شمال ابرکوه نیز یکی دیگر از مشکلات است و با اندک بودجه های عمرانی در اختیار نیز به واسطه در اختیار نداشتن زمین دارای سند، قادر به ایجاد فضای ورزشی نیستیم.

کد مطلب 1724672

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