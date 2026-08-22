مسلم محمدیاران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اعتماد ریاست معظم قوه قضاییه، امیدواریم با کمک مردم خراسان شمالی، همکاران خدوم قضایی و اداری و همه مجموعه حاکمیت، اعم از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، بتوانیم گامهای مؤثری در راستای احقاق حق و اجرای عدالت برداریم.
وی افزود: احیای حقوق عامه و انجام اقدامات مؤثر در راستای کمک به اقتصاد مقاومتی و رفع موانع موجود در مسیر توسعه استان، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه قضایی خراسان شمالی قرار دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به ظرفیتهای این استان گفت: خراسان شمالی علیرغم برخورداری از ظرفیتهای بسیار خوب، در برخی حوزهها نیازمند حمایت جدی قضایی و ورود مؤثر دادستانهاست.
محمدیاران تأکید کرد: این حمایتها بهویژه در حوزه احیای حقوق عامه اهمیت دارد و امیدواریم با فعالسازی ظرفیتهای موجود و همکاری همه دستگاهها، بتوانیم اقدامات و گامهای مؤثری در این زمینه برداریم.
وی بیان کرد: همافزایی میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همراهی مردم میتواند زمینهساز تحقق بهتر عدالت و صیانت از حقوق مردم در استان باشد.
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