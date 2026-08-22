اختصاص ۷۰۰ میلیارد اعتبار برای طرح گاوداری دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در سخنانی، اظهار داشت: برای اجرای پروژههای آبرسانی شهر خرمآباد، اجرای شبکه فاضلاب شهرستان دورود، اجرای شبکه فاضلاب کوهدشت و همچنین آبرسانی و اجرای شبکه فاضلاب نورآباد اعتبار اختصاص یافت.
وی تأکید کرد: تأمین اعتبار این طرحها از محل ظرفیت ماده ۵۶ موجب میشود پروژههایی که نیازمند منابع مالی قابلتوجه هستند، با سرعت بیشتری فعال و اجرایی شوند.
استاندار لرستان، همچنین از اختصاص حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه گاوداری شهرستان دورود خبر داد و گفت: این طرح با ظرفیت ۶۷ هزار رأس، پروژهای بینظیر و منحصربهفرد در کشور محسوب میشود و تأمین اعتبار آن کمک خواهد کرد فاز نخست این طرح به بهرهبرداری برسد.
شاهرخی، افزود: اجرای چنین طرحهایی علاوه بر ایجاد ظرفیت تولیدی، میتواند در ایجاد اشتغال و تقویت بخش اقتصادی استان نیز مؤثر باشد.
وی با اشاره به دیگر منابع تأمین مالی پروژههای استان، گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت نیز در دستور کار قرار دارد و املاک و داراییهای غیرقابلاستفاده دولتی شناسایی و برای فروش عرضه میشوند.
استاندار لرستان، تصریح کرد: منابع حاصل از مولدسازی این داراییها برای تأمین نیازهای زیرساختی و اجرای پروژههای موردنیاز مردم استان هزینه خواهد شد.
شاهرخی، تأکید کرد: رویکرد مدیریت استان این است که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، بانکی و اقتصادی، منابع جدیدی برای اجرای پروژهها فراهم شود و روند توسعه لرستان تنها وابسته به اعتبارات محدود استانی نباشد.
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