حمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با آغاز کوچ پاییزه عشایر این استان به منطقه مراوه تپه، عملیات واکسیناسیون دام عشایر علیه بیماریهای مختلف نیز آغاز شده است.
وی افزود: در این طرح حدود 400 هزار راس دام سبک عشایر توسط 56 گروه مایه کوب( 38 گروه دولتی و 18 گروه خصوصی) استان علیه بیماریهایی از قبیل تب برفکی، آبله، آنترتوکسمی و برسلوز (تب مالت) و ... واکسینه میشوند.
رمضانی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر عشایر خراسان شمالی در انتهای خروجی استان در شهرستان مانه و سملقان قرار دارند، تصریح کرد: بر این اساس از 56 اکیپ مایه کوب دامپزشکی 25 اکیپ در شهرستان مانه و سملقان مستقر هستند و بقیه گروهها نیز در دیگر مناطق عشایری استان پراکنده شدهاند.
وی با اعلام اینکه عملیات مایه کوبی دام عشایر علیه بیماریهای دامی تا آخر آبان ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: مایه کوبی دامهای عشایر به صورت رایگان بوده و هزینه گروههای بخش خصوصی مایه کوبی نیز توسط دامپزشکی و از محل اعتبارات طرح توسعه پوشش خدمات بهداشتی درمانی دامهای روستایی و عشایری پرداخت میشود.
در خراسان شمالی بیش از دو میلیون راس دام سبک و حدود 80 هزار راس دام سنگین وجود دارد که 20 درصد کل دامهای سبک استان، متعلق به عشایر خراسان شمالی است.
در حال حاضر کوچ پاییزه عشایر خراسان شمالی از سه مسیر شمالی، میانی و جنوبی به سمت استان گلستان در حال انجام است و تا پایان ماه جاری نیز ادامه دارد.
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