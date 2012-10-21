ازدواج بر اساس تدبیر و آگاهی و شناخت کامل زوجین انجام شود

به گزارش خبر نگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی پیش از ظهر یکشنبه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در دیدار با مدیر و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در دفتر امام جمعه سمنان ضمن بیان اینکه ازدواج سنت پیامبر اکرم (ص) است و هرکس ازدواج کند در حقیقت سنت رسول خدا را زنده کرده، افزود: باید اهمیت ازدواج در اسلام و ترویج و تبلیغ ازدواج آسان در جامعه ترویج شود.

ازدواج باید بر اساس تدبیر و آگاهی و شناخت کامل زوجین انجام شود

وی ضمن تاکید بر اینکه ازدواج باید بر اساس تدبیر و آگاهی و شناخت کامل زوجین انجام شود، گفت: هر قدر موانع و مشکلات در راه ازدواج بزرگتر باشد جامعه با چالش‌های بیشتری در زمینه ترغیب جوانان به ازدواج مواجه می‌شود.

امام جمعه سمنان وجود برخی خرافات نظیر قربانی کردن در مقابل میت یا گل بردن به مجالس عزاداری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: باید با فرهنگ سازی و شیوه های مناسب با توسعه این خرافات در جامعه مقابله شود.

آیت الله شاهچراغی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخیر ازدواج و مرگ در جامعه مشکل ساز شده و هزینه های بسیاری را بر مردم تحمیل می کند.

فعالیت های ورزشی توسعه یابد



عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید به توسعه فعالیت های ورزشی در جامعه افزود: ورزش نیز از هنرهای خوب جامعه است به شرط آنکه رنگ دینی و اسلامی داشته باشد.

به گفته وی ورزشکاران هنرمند هستند و باید در برنامه های ورزشی مسایل دینی نظیر تلاوت قرآن، فرستادن صلوات، عفاف و حجاب ترویج داده شود و هزینه های ورزش نیز در حد اسراف نباشد.

تشویق و تبلیغ ازدواج آسان و آگاهانه در بین جوانان



مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان نیز در این دیدار به تقارن هفته تربیت بدنی و ورزش با هفته ازواج اشاره کرد و گفت: برای توسعه بیشتر به مسایل فرهنگی و جوانان معاونت فرهنگی و جوانان در این اداره کل فعال شده است.

همت هادیان تشویق و تبلیغ ازدواج آسان و آگاهانه، حذف تجملات، تشویق زوج های جوان با مهریه 14 سکه را از برنامه های این اداره کل برشمرد و گفت: تقویت هویت دینی و ملی و ترویج اندیشه های امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب در بین جوانان از برنامه های این اداره کل است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: 37 درصد از جمعیت این استان را جوانان تشکیل می دهند.