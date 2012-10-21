بازدید رئیس جمهور از زندان اوین فعلا به مصلحت نیست/شائبه سیاسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین اظهار داشت: با توجه به شرایط خاصی که امروز در آن هستیم و با توجه به اولویت های اصلی کشور به خصوص مسائل اقتصادی باید هم و غم خود را برای رفع این مسائل بگذاریم و حواسمان به مسائل اصلی باشد. نباید ذهن خود را به مسائل فرعی معطوف و با این مسائل خود را مشغول کنیم. بازدید از یک زندان در این شرایط مقوله ای فرعی است. البته رئیس قوه قضائیه پاسخ نامه را داده است اما هر کاری باید بر اساس مقررات انجام شود.

به گفته دادستان کل کشور، رئیس جمهور چندی قبل برای رئیس قوه قضائیه به منظور بازدید از زندان اوین نامه نوشته بود که آیت الله لاریجانی پاسخ این نامه را داده است البته موضوع نامه روز گذشته رسانه ای شد.

محسنی اژه ای تاکید کرد: بازدید از زندان دارای ضوابطی خاص است و از اول انقلاب هر کسی که می خواست از هر زندانی بازدید کند بر اساس ضوابط و اقتضائات این بازدید انجام می شد و تاکنون بازدیدی برخلاف ضوابط انجام نشده است. این در حالی است که تاکنون در سطح رئیس جمهور کسی چنین تقاضایی نداشته است.

دادستان کشور با اعلام اینکه رفتن به زندان مقررات خاص خود را دارد تاکید کرد هر کسی که می خواهد از زندان بازدید کند باید طبق ضوابط عمل کرده در حالیکه مسئولان بلندپایه باید خود را ملتزم به قانون بدانند.

وی خواستار آرام نگه داشتن فضای جامعه شد و گفت: با توجه به اینکه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات هستیم توصیه می کنیم کشور را آرام نگه داریم. البته ممکن است اقدام یا حرف کسی در هر زمانی بازتابی داشته باشد.

اژه ای ادامه داد: بیش از هفت سال از دوره ریاست ایشان گذشته اما تاکنون چنین تقاضایی مطرح نشده است و با توجه به اینکه یکی از منتسبان وی دستگیر و زندانی شده است ممکن است این عمل شائبه سیاسی به وجود آورد اگر مصلحت اندیشی داشته باشیم بازدید در این شرایط مناسب نیست. نباید ذهن مردم به این سمت برود که مسائل اصلی کشور از جمله بازار و گرانی تحریم است اما نباید شائبه سیاسی ایجاد کنیم.