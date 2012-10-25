آغاز اعمال حج در سرزمین وحی/ نشست "گفتگوی ادیان و بحرانهای انسان معاصر"

اعمال حج زائران ایرانی در سرزمین وحی آغاز شد



حج همان‌گونه که توحید، نبوت، امامت و معاد را دارد، نماز، روزه، جهاد، تولّی و تبری و نیز دیگر امور، همانند خلوت و جلوت، ذکر و تفکر، سکوت و فریاد، عزلت و اجتماع و ظاهر و باطن، همه را دارد و در یک کلام می‌توان گفت که «حج بخشی از آثار فقهی، فلسفی، اخلاقی، عرفانی و... را به خود اختصاص داده است.»

تمام اعمال حج از احرام تا رمی جمرات، عبادات است و مانند نماز و سایر عبادات باید به قصد قربت و اطاعت امر خداوند انجام شود. وقتی انسان برای اعمال حج محرم شد، انجام تعدادی از کارها بر او حرام می‌شود.

قربانی ‌کردن پنجمین عمل از اعمال حج است. حجاج پس از سنگ زدن به جمره عَقبه، برای انجام یکی دیگر از واجبات حج، به قربانگاه می‌روند و یک شتر، یا گاو، یا گوسفند قربانی می‌کنند.



بهبود روابط ایران- کویت در حج/ توهین به مقدسات مشکل جدید جهان اسلام



سرپرست حجاج ایرانی در سرزمین وحی با اشاره به بهبود سطح روابط جمهوری اسلامی ایران و کویت، اعلام کرد: مقام معظم رهبری در فتوایی شرعی اهانت به مقدسات اهل سنت را حرام شرعی اعلام کردند.



مدل دفاع بومی در فضای سایبر مد نظر ماست



سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سه شنبه 2 آبان ماه در نشست خبری خود که با حضور خبرنگاران در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که آیا کشورهای دیگر دارای تشکیلات، نهادها و سازمانهایی مشابه پدافند غیر عامل هستند و در صورت مثبت بودن این پاسخ آیا از تجربه این کشورها استفاده می کنید؟، گفت: تقریبا حدود 140 کشور در فضای سایبر ساختارهای امنیتی دارند و نزدیک به 20 کشور دارای ساختارهای دفاعی هستند.



وی افزود: بزرگترین سرمایه گذار در میان کشورهایی که ساختارهای دفاعی تولید می کنند، آمریکاییها هستند که فرماندهی سایبری تشکیل دادند و ژنرالی مسئولیت و مدیریت آنرا برعهده دارد و حدود 17 هزار نفر نیروی متخصص تا به حال جذب کردند که بیشتر آنها «هکر» هستند. استراتژی آنها حمله و استفاده کردن از این فضا برای تهاجم به دیگران و تصرف آنهاست.



جلال با تأکید بر اینکه ما در فضای سایبر به دنبال یک مدل دفاع بومی هستیم که ویژگی های خاص خودمان را داشته باشیم، گفت اگرچه می توانیم از تجربه دیگر کشورها استفاده کنیم، منتها الگوی دفاعی ما باید خاص خودمان باشد.



باقر العلوم(ع)؛ پیشوایی که علمای شیعه و سنی از علمش می گویند



سه شنبه 7ذیحجه (2آبان) مصادف با سالروز شهادت امام باقر(ع) بود؛ امامی که در مدت امامت خود و در همان شرایط نامساعد به نشر، اشاعه حقایق و معارف الهی پرداختند و جنبش علمی دامنه داری به وجود آوردند و توانستند تا اصول حقانیت تشیع را تکامل بخشند.



درزمان امام باقر (ع)عده زیادی به مدینه آمدند تا از سرچشمه معارف آن دوران یعنی وجود مبارک حضرت استفاده کنند. از جمله شاگردانی که امام (ع) تربیت کردند می توان به جابر بن عبدالله انصاری، ابان بن تغلب، زراره بن اعین، حمران بن اعین وجابر جعفری اشاره کرد.

امام باقر (ع) دارای سرشتی صلح آمیز بوده وهرگز در اندیشه ابقای حقوق خود دست به عملی نزدند وهمواره کوشیدند تا با استفاده از دانش بیکران خود رسالت انسان سازی را تداوم بخشند.



گفتگوی بین ادیان منجر به بازنگری در موضع خویش می‌شود



نشست «گفتگوی ادیان و بحران های انسان معاصر» دوشنبه اول آبان با حضور دکتر غلامحسین دینانی، دکتر خسروپناه و چند تن از اعضای هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و پرفسور هامر از اندیشمندان آلمانی در این مؤسسه برگزار شد.



پروفسور هامرطی سخنانی در این نشست به تشریح ویژگی های یک گفتگوی موفق دینی پرداخت و گفت: ما در این جهان شمولی مشکلات مشترکی داریم که باید برای حل آن با یکدیگر همکاری داشته باشیم. گفتگوی میان ادیان و فرهنگ ها امروزه تنها این نیست که دو طرف حرف خود را مطرح کنند، بلکه لازم است بحث های مهم زندگی مورد توجه قرار گیرد.



وی یادآور شد: برای این گفتگو احتیاج به تامل و بازنگری در خود داریم و این مسئله به موضع دینی و منافع دینی خودمان برمی گردد. گفتگوی بین ادیان در واقع منجر به بازنگری در موضع خودمان می شود.



حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه دراین نشست طی سخنانی به «نقش گفتگوی ادیان در بحران از خود بیگانگی» پرداخت. وی به بحران های متعدد بشر امروز اشاره کرد و افزود: انسان معاصر درگیر بحران های متعددی از جمله بحران محیط زیست، جنگ، خانواده و... و ریشه همه بحران ها بحران از خود بیگانگی است که باید انسان امروز با تمام ظرفیت های موجود به حل آن بپردازد و در غیر این صورت این بحران ها هستند که انسان را منحل می کنند. یکی از ظرفیت های امروز گفتگوی بین ادیان است که می تواند نقش مؤثری در حل این بحران ها داشته باشد؛ البته به شرطی که این ظرفیت اسیر سیاست بازی و معلول از خود بیگانگی نشود.



علوم انسانی باید از سنت‎های الهی تبعیت کند



هفتمین نشست از سلسله نشست‏های نظام اقتصادی از دیدگاه قرآن با سخنرانی حجت الاسلام دکتر سید حسین میر معزی روز دوشنبه اول آبان در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.

میر معزی در این نشست گفت: بحث سنت‏های الهی در جوامع انسانی مبحث بسیار مهمی است که این جلسه به آن می‏پردازم. سنت یعنی روشی که خدا در تعامل با جوامع انسانی دارد. قانونی است که همچون قوانین تکوینی بر جهان حاکم هستند. قوانین علمی قوانینی هستند که بر خلاف آنهایی که وضع شده‏اند در جهان وجود دارند و کسی آنها را وضع نکرده است، بلکه خداوند این قوانین را به صورت سنت خود در جوامع جاری کرده است.

وی یادآورشد: علوم انسانی که وضعیت موجود را توصیف، تبیین، پیش بینی و راه حل ارائه می‏دهد از مبادی جامعه شناختی هم باید از قوانین علمی الهی جهانشمول و لایتغیر هستند تبعیت کنند. یعنی تبیین و پیش بینی و راه حل ارائه دادن در علوم انسانی باید در راستای سنت‎های الهی باشد.