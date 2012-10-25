  1. ورزش
۴ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

صبح امروز رخ داد؛

علی کریمی در کمپ تیم های ملی تمرین کرد/ حضور نفتی ها در کنار کریمی

علی کریمی در کمپ تیم های ملی تمرین کرد/ حضور نفتی ها در کنار کریمی

بازیکن کنار گذاشته شده تیم فوتبال پرسپولیس صبح پنجشنبه در کمپ تیم های ملی به طور اختصاصی تمرین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که در دیدار برابر کره جنوبی برای تیم ملی ایران به میدان نرفت و روی نیمکت نشسته بود، به دلیل اینکه مانوئل ‍‍‍‍‍‍ژ‍وزه به او اجازه تمرین با پرسپولیس را نمی دهد، تمریناتش را به طور اختصاصی پیگیری می کند.

این بازیکن با تجربه فوتبال ایران صبح امروز پنجشنبه با حضور در زمین شماره یک کمپ تیم های ملی تمرینات اختصاصی اش را زیر نظر مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی پیگیری کرد. برخی بازیکنان تیم فوتبال نفت تهران که اردویشان را در هتل آکادمی برپا کرده اند با کریمی دیدار و گفتگو کردند.

کد مطلب 1727736

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