هواپیمای حامل سلاح به مقصد سوریه را وادار به فرود می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، احمد داود اوغلو اظهار داشت: ترکیه هر هواپیمای حامل تجهیزات نظامی به مقصد سوریه حتی اگر غیر نظامی نیز باشد را وادار به فرود خواهد کرد؛ همانطور که قبلا این کار را انجام دادیم.

وی با بیان این مطلب افزود: اجازه نخواهیم داد هواپیمایی از حریم هوایی ما عبور کند و با خود سلاح حمل کند.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه ترکیه، اخیرا دو جنگنده 16-F ارتش این کشور هواپیمای سوری را که از مسکو عازم دمشق بوده وادار به نشستن در فرودگاه آنکارا کرده و ماموران پس از بازرسی و توقیف بخشی از محموله آن، اجازه پرواز مجدد را داده اند.

