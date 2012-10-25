72 واحد در شهرک صنعتی ویان فعال است/مواد معدنی خام فروشی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جعفری در بازدید یک روزه استاندار همدان از چند طرح صنعتی و کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: خط تولید 35 واحد از 72 واحد صنعتی این شهرک فعال بوده و مابقی در حال بازسازی و کارهای عمرانی هستند.

وی اضافه کرد: شهرک صنعتی ویان با 400 هکتار وسعت 25 درصد از وسعت شهرک های صنعتی استان همدان را به خود اختصاص داده و بزرگترین شهرک صنعتی همدان به شمار می رود.

اقدامات زیرساختی برای استقرار واحدها در این شهرک صورت گرفته است

وی بیان کرد: تمامی اقدامات زیر بنایی و زیر ساختی برای استقرار واحدها در این شهرک، صورت گرفته و واحدهای موجود در این شهرک مشکلی ندارند.

وی یادآوری کرد: 20 میلیارد ریال در سال 89 و به همین میزان در سال 90 از محل اعتبارات تملک دارایی در این شهرک هزینه شده و برای سال 91 نیز تاکنون 11 میلیارد ریال مصوب شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی همدان عنوان کرد: هفت میلیارد و 500 میلیون ریال در هفت مرحله برای اجرای طرح های عمرانی شهرک صنعتی ویان هزینه شده است.

وی در خصوص تصفیه خانه فاضلاب این شهرک نیز وعده داد که تا یک ماه آینده این طرح تکمیل و آماده بهره برداری می شود.

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ویان در موعد مقرر ساخته شود

استاندار همدان نیز در جریان بازدید از شهرک صنعتی ویان به مشکلات مسئولان واحدهای تولیدی رسیدگی کرده و خواستار اتمام طرح تصفیه خانه در موعد مقرر شد.

مدیرعامل شرکت چرم شهرک صنعتی ویان نیز در این بازدید گفت: این شرکت تاکنون هیچ گونه اعتباری دریافت نکرده است و در صورت تأمین اعتبار برای آغاز کار خود با ایجاد اشتغالزایی مستقیم برای 50 نفر، سالانه بین 10 تا 15میلیون دلار صادرات چرم خواهد داشت.

پرداخت20 میلیارد ریال تسهیلات به شرکت فولاد آنادانا تصویب شد

استاندار همدان همچنین در بازدید از شرکت فولاد آنادانا گفت: 20 میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه در گردش از سوی بانک صادرات به شرکت فولاد آنادانا واقع در شهرک صنعتی ویان در کبودراهنگ پرداخت می شود.

محمد علی آزاد عنوان کرد: پرداخت پنج میلیون دلار ارز برای خرید تجهیزات و دستگاه برای این شرکت از سوی تهران پیگیری می شود.

مدیرعامل مجتمع فولاد آنادانا نیز اظهار داشت: تاکنون برای ساخت مجتمع فولاد آنادانا، 12 میلیارد تومان هزینه شده است و این مجتمع در صورت تأمین اعتبار برای خرید دستگاه‌ها و آغاز به کار، 500 هزار تن ظرفیت تولید میلگرد دارد و برای 350 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.

شرکت فولاد آنادانا توانایی تولید روزانه یک هزار و 500 تن میلگرد را دارد

مدیرعامل مجتمع فولاد آنادانا افزود: شرکت فولاد آنادانا توانایی تولید روزانه یک هزار و 500 تن میلگرد با اندازه هشت، 13، A3 و A4 را دارد و در صورت تأمین اعتبار تا هشت ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

همچنین در ادامه این ازدید از کارخانه فولاد ویان بازدید شد.

در ابتدای این نشست، مدیرعامل مجتمع فولاد ویان ضمن ابراز گلایه از برخورد نامناسب سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: در طی سال همواره همایش‌هایی مبنی بر جذب سرمایه‌گذار در استان برگزار می‌شود که بهتر است به جای این کار از سرمایه‌گذاران موجود حمایت‌های بیشتری صورت بگیرد.

سرمایه‌گذاری در مجتمع فولاد ویان بدون وجود معدن امکان‌پذیر نیست

حاج شفیعی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مجتمع فولاد ویان بدون دارا بودن معدن امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: مجتمع فولاد ویان برای تأمین ماده اولیه خود معدنی در اختیار ندارد و این در حالی است که معدن در اختیار افرادی که معدن را برای استخراج سنگ و فروش آن می‌خواهند قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون 12 میلیارد تومان برای تولید نورد در این مجتمع هزینه شده است، گفت: تاکنون در این بخش هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت نشده است و در صورتی که LC (اعتبارات اسنادی) باز شود در ظرف یک‌سال می‌توان تولید نورد را در مجتمع فولاد ویان آغاز کرد که به این ترتیب برای 100 نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

800 نفر در مجتمع فولاد ویان مشغول به کار هستند

وی با بیان اینکه در حال حاضر 800 نفر در مجتمع فولاد ویان مشغول به کار هستند، گفت: با توجه به اینکه قیمت قراضه آهن افزایش یافته است، خرید این قراضه‌ها نیازمند نقدینگی بالایی است و مبلغ چهار میلیارد تومانی که مقرر شده بود از محل طرح‌های زودبازده بانک تجارت در اختیار این مجموعه قرار بگیرد هنوز محقق نشده است.

وی افزود: همچنین مقرر شده که برای تأمین سرمایه در گردش 25 میلیارد تومان نیز توسط بانک ملی در اختیار این مجتمع قرار بگیرد که این مورد نیز هنوز محقق نشده است.

استاندار همدان در پاسخ به مسائل مطرح شده از سوی مدیرعامل مجتمع فولاد ویان گفت: سنگ معدن مورد نیاز واحدهای استان به هیچ عنوان نباید خام فروشی شود چرا که این امر باعث خروج ارزش افزوده از استان می‌شود.

معادن موجود براساس ظرفیت بین شرکت‌ها تقسیم شود

علی محمد آزاد افزود: معادن موجود باید توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس ظرفیت شرکت مجتمع فولاد ویان و ذوب‌آهن اسدآباد بین شرکت‌ها تقسیم شود.

استاندار در بازدید از مزرعه احیایی نیز در جریان آخرین وضعیت گاوداری 4 هزار راسی در حال تاسیس این مزرعه قرار گرفت.

گاوداری مزرعه احیایی با ظرفیت نگهداری دو هزار رأس گاو شیرده و دو هزار گاو گوشتی توانایی تولید روزانه 125 تن شیر را داراست.