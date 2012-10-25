طرح توانمندسازی مربیان پرورشی کهگیلویه وبویراحمد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری صبح پنجشنبه درآئین آغاز این طرح افزود: این طرح با هدف توانمند سازی معاونین ومربیان پرورشی برای آگاهی بخشی به دانش آموزان در زمینه فناوری روز وشبکه های اجتماعی اجرا می شود.

وی بیان داشت: محتوای این همایش جریان شناسی انقلاب اسلامی، ذهنیت فلسفی، مخاطب شناسی، اقدام پژوهی، فناوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی، ارتباطات اثربخشی و هنر زیباشناختی درتربیت وتفکر تیمی است.

طاهری عنوان کرد: این طرح درقالب برنامه آموزشی مبانی و اصول آموزش وپرورش درسند تحول بنیادین اجرا می شود.

وی یادآور شد: ورود بدون آگاهی به فضای مجازی می تواند آسیبهایی را برای دانش آموزان به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش معاونین و مربیان پرورشی از 13شهرستان ومنطقه استان حضور داشتند.