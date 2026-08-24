پزشکیان: آمریکا باید رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان، شامگاه دوشنبه، دوم شهریور ماه ۱۴۰۵ در دیدار با عاصم منیر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن قدردانی از اقدامات سازنده و میانجیگرانه دولت این کشور در مسیر برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای، اظهار امیدواری کرد که با تداوم اراده‌ها و همکاری‌های مشترک، اهداف مندرج در توافق اسلام‌آباد محقق شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق حقه و موازین بین‌المللی، خاطرنشان کرد: آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند، چراکه تکیه بر زورگویی و قلدری، تنها فرآیندهای اجرایی را با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به پایداری و تاب‌آوری ملت ایران، این استحکام را ریشه در وحدت و انسجام ملی دانست و اظهارداشت: ملت ما با اتکا به همین همبستگی، از هرگونه فشار و تهدیدی عبور خواهد کرد.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه و تعامل و هم‌افزایی با کشورهای اسلامی را الزامی اساسی برشمرد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و تعامل در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با کشورهای اسلامی و همسایگان است؛ چرا که پیامبر اکرم (ص) همواره به صلح و دوستی فرمان داده‌اند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وحدت و انسجام کشورهای اسلامی، مهمترین عامل بازدارنده در برابر توطئه‌های رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام است، گفت: در صورت تحقق این همگرایی، دشمنان قادر به پیشبرد اهداف شوم خود نخواهند بود.

رئیس جمهور با یادآوری وحدت، انسجام و هماهنگی موجود در داخل کشور برای پیشبرد اهداف صلح و ثبات منطقه‌ای، ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های دیپلماتیک اسلام‌آباد، منطقه و جهان اسلام به بالندگی، عزت و سربلندی روزافزون دست یابد.

عاصم منیر: فرآیندها را با دقت دیپلماتیک پیش می‌بریم

در ادامه این دیدار، عاصم منیر ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های پزشکیان در مسیر ایجاد ثبات و آرامش در منطقه، خاطرنشان کرد: برای پیشبرد اهداف مشترک و دستیابی به توافقی جامع، ضروری است فرآیندهای دیپلماتیک با دقت و وسواس کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

فرمانده ارتش پاکستان در ادامه با ابراز خرسندی از روند رو به رشد همکاری‌های دوجانبه، بر این باور راسخ تأکید کرد که اشتراکات عمیق تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور، سرمایه ارزشمندی برای عبور از شرایط پیچیده کنونی و ترسیم آینده‌ای روشن است.

عاصم منیر با اشاره به تجارب موفق میانجیگری اسلام‌آباد، اظهار داشت: پاکستان با قاطعیت به نقش تسهیلگر خود ادامه خواهد داد و معتقد است که پایان این بحران، سرآغازی برای فصل نوینی از همکاری‌های همه‌جانبه در جهت بازسازی، توسعه منطقه‌ای و تحقق امنیت جمعی خواهد بود.