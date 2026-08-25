نمایشگاه مشاغل خانگی فرهنگ و هنر همدان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان صبح سه شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی فرهنگ و هنر همدان گفت: ظرفیتهای خانواده فرهنگ و هنر در مشاغل خانگی زمینهای ارزشمند برای تولید، ایجاد ارزش افزوده و رونق بازار محصولات فرهنگی و هنری به شمار میرود.
سیدمحمدرضا جوادی با بیان اینکه این نمایشگاه بخشی از توانمندیها، تولیدات و دستاوردهای اهالی فرهنگ و هنر استان را در معرض دید علاقهمندان قرار داده است، افزود: انجمنهای تخصصی ششگانه فعال در حوزه مشاغل خانگی، آثار و تولیدات هنری خود را در این رویداد عرضه کردهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ارائه حدود ۳۰۰ اثر هنری در این نمایشگاه، بیان کرد: بخشی از فیلمهای کوتاه تولیدشده از سوی هنرمندان و مجموعههای فرهنگی استان نیز در این رویداد به نمایش درآمده که حاصل تلاش و خلاقیت فعالان انجمن فیلم و عکس استان است.
جوادی ادامه داد: در این نمایشگاه ۷۰ هنرمند استان با همراهی انجمنهای تخصصی هنری، آثار و تولیدات خود را در رشتههای موسیقی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، مد و لباس، نمایش، فیلم و عکس ارائه کردهاند.
وی با تاکید بر ضرورت پیوند میان فرهنگ، هنر و اشتغال، گفت: حمایت از تولیدات هنری و فراهمسازی بستر معرفی و عرضه آثار هنرمندان، میتواند به رونق مشاغل خانگی، توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای فعالان این عرصه کمک کند.
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