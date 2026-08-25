به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری صبح سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی که در سالن امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: همه ارکان استان باید دست به دست هم دهند تا مدیرکل تبلیغات اسلامی در انجام مأموریت‌های خود موفق باشد و فعالیت‌های فرهنگی استان متناسب با سیاست‌ها و رویکردهای سازمان پیش برود.

وی افزود: برای پیشرفت مجموعه مدیریت تبلیغات اسلامی، همراهی و حمایت همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی ضروری است؛ چراکه دوره سختی را به‌ویژه در حوزه فرهنگی پشت سر می‌گذاریم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به حوادث سال‌های اخیر گفت: کشور در فتنه‌های ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ در حوزه فرهنگی آسیب‌هایی دید و در برخی حوزه‌ها هزینه‌هایی که پرداختیم، از خسارت‌های جنگ نظامی نیز بیشتر بود.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، وحدت و همدلی مردم افزایش یافت و ولایت‌پذیری و ولایت‌داری مردم بیش از گذشته خود را نشان داد، اما در فتنه‌ها به‌ویژه در حوزه فرهنگی با آسیب‌هایی مواجه شدیم.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اظهار کرد: عفت و حیا از جمله حوزه‌هایی است که آسیب دیده و دغدغه مردم نسبت به این مسائل در تجمعات و برنامه‌های مختلف نیز مطرح می‌شود. مردم نسبت به مسائل دینی و فرهنگی دلسوز هستند و مطالبات خود را بیان می‌کنند.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر نقش سازمان تبلیغات اسلامی در این عرصه گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگ مأموریت‌های مهم و جدی بر عهده دارد و باید برای پاسخ به دغدغه‌های فرهنگی جامعه با جدیت بیشتری میدان‌داری کند.

حجت‌الاسلام نوری با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا افزود: ترامپ فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است و این فشارها در شرایطی اعمال می‌شود که دشمن در حوزه نظامی نیز نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: مقاومت امروز در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد و سیاست ثمرات خود را نشان داده است و باید این رویکرد در حوزه فرهنگی نیز با قوت دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی بیان کرد: میدان‌داری فرهنگی باید با حضور تشکل‌های مردمی، ائمه جماعات، روحانیت، نهادهای فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی انجام شود و هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها می‌تواند به تقویت فعالیت‌های فرهنگی استان کمک کند.

حجت‌الاسلام نوری همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی در استقبال از زائران امام رضا(ع) گفت: فعالان فرهنگی استان در استقبال از زائران عملکرد خوبی داشتند و حسینیه‌ها و مساجد نیز باید همچنان در خدمت‌رسانی و استقبال از زائران امام رضا(ع) نقش‌آفرینی کنند.