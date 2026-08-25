افتتاح پارک کودک خمیگان با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از هفته دولت صبح سه شنبه پارک کودک روستای خمیگان شهرستان رزن با حضور ناظری‌پور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان، فرهاد جهانیان فرماندار رزن و جمعی از مسئولان، دهیاران و اهالی روستا به بهره‌برداری رسید.

این پروژه در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۲۵ میلیارد ریال به دست دهیاری خمیگان اجرا شده و زمین اجرای آن نیز به همت یکی از خیران در اختیار روستا قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان در این مراسم با تقدیر از عملکرد مدیریت شهرستان رزن، اظهار کرد: مدیریت فرمانداری و بخشداری در رزن بسیار قوی است و دهیاران نیز با جدیت پای کار هستند و می‌توانند تحولات خوبی را در روستاها رقم بزنند.

علی اصغر ناظری‌پور با اشاره به ورود دهیاری‌های رزن به حوزه انرژی خورشیدی، افزود: برای نخستین‌بار در سطح استان دهیاری‌ها در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی وارد میدان شده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده توان و ظرفیت بالای دهیاری‌های شهرستان رزن است.

وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های ثبت‌شده در سامانه مربوط به دهیاری‌ها است، ادامه داد: تلاش‌های انجام شده و مدیریت ارشد استان موجب شده حجم پروژه‌های روستایی در استان به حدود ۷ همت برسد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان همچنین پروژه پارک کودک خمیگان را نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری پایدار دهیاری‌ها دانست و گفت: دهیاری با انجام سرمایه‌گذاری و استفاده از درآمد حاصل از آن زمینه احداث این پارک را فراهم کرده است و امیدواریم این رویه در سایر روستاها نیز تداوم داشته باشد.

فرماندار رزن نیز در این آئین با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دهیاری‌ها، گفت: در شهرستان رزن تلاش داریم از ظرفیت دهیاری‌ها در حوزه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به روستاها استفاده کنیم.

فرهاد جهانیان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های درآمدی و سرمایه‌گذاری دهیاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های ماندگار و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان باشد.

وی تصریح کرد: پارک کودک روستای خمیگان با هدف توسعه فضاهای تفریحی و افزایش سرانه امکانات عمومی روستا در دومین روز از هفته دولت به بهره‌برداری رسید.