کسب مقام مشورتی انجمن سلامت خانواده ایران از مجمع جهانی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صفیه شهریاری با بیان اینکه انجمن سلامت خانواده ایران تنها انجمن غیر دولتی در حوزه سلامت با این مقام مشورتی است، افزود: البته این مقام نه تنها در سطح ملی بلکه حتی در منطقه و جنوب آسیاست.

وی ادامه داد: همچنین این انجمن توانسته با همکاری و مشارکت جایزه روبان قرمز در پیشگیری از ایدز را از UNAIDS کسب کند.

دبیر علمی همایش سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه افزود: انجمن سلامت خانواده توانسته کرسی ریاست کمیته سلامت سامانه تشکل های مردمی در مجلس، کرسی مقام مشورتی در دفتر سازمان های مردم نهاد وزارت کشور، کرسی ریاست کمیته اجرایی انجمن های عضو منطقه جنوب آسیا فدراسیون جهانی خانواده را کسب کند.

شهریاری گفت: همچنین این انجمن توانسته کرسی عضویت شورای جهانی و کمیته عضوگیری فدراسیون جهانی خانواده و نیز کرسی عضویت در کمیته CCM(کمیته هماهنگ کننده کشوری گلوبال فایند) وزارت بهداشت را کسب کند.

وی هدف از برگزاری این همایش را ارتقاء آگاهی اعضاء پزشک و پیراپزشک برشمرد و افزود: بهداشت باروری محور این همایش است.

دبیر علمی همایش سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه ادامه داد: بهداشت باروری طیف وسیعی از موارد اجتماعی، روانی و معنوی را شامل می شود که در نهایت سلامت و نشاط جامعه در در پی دارد.

شهریاری با اشاره به این که بهداشت باروری هر 2 جنس(زن و مرد) و از بدو تولد تا دوره سالمندی را شامل می شود، گفت: اقشار آسیب پذیر از جمله زنان، دختران، مهاجران و مبتلایان به ایدز در بهداشت باروری مطرح هستند از همین رو در این همایش چندین پنل علمی در این باره برگزار می شود.

وی محوریت نشست علمی را نقش مشارکت بین بخشی سازمان ها با رویکرد سلامت خانواده برشمرد و افزود: بهداشت باروری، بیماری های زمینه ای مادر، کودک، نوزاد، اخلاق حرفه ای و... از مباحث مطرح است.

دبیر علمی همایش سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه با تاکید بر ضرورت ادغام و جامعیت برنامه های بهداشت باروری در بخش خصوصی و دولتی گفت: آموزش بهداشت خانواده، تغذیه، پیشگیری از بیماری های مقاربتی، ایدز، مراقبت های قبل، حین و پس از بارداری، سقط ایمن، نازایی، شیردهی، انواع سرطان های شایع زنان، طب سالمندان همگی از موضوعات بهداشت باروریست.

شهریاری یادآور شد : به مناسبت شصتمین سالگرد فدراسیون خانواده و برای معرفی بیشتر انجمن سلامت خانواده(تنظیم خانواده سابق) و قدردانی از زحمات حامیان این انجمن این همایش برگزار می شود.

همایش سراسری سلامت خانواده و خدمات داوطلبانه همزمان با بزرگداشت شصتمین سال تاسیس فدراسیون جهانی خانواده 3 تا 5 آبان در سالن همایش های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور واقع در شهرک غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان ارغوان غربی، جنب اریکه ایرانیان برگزار می شود.