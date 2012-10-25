سالانه 24 نمایشگاه گردشگری خارجی برگزار می شود/ ایران امن برای تورگردانی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم پور فرج عصر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران استان گفت: در سال گذشته 3 میلیون و 200 هزار گردشگر خارجی وارد کشور شده اند.

وی اظهار داشت: جامعه تورگردانان کشور تنها تشکلی است که تنها در جهت ورود تور به ایران ، از همه مناطق جهان فعالیت می کند و از 224 عضو ان 124 عضو فعالیت زیادی دارند.

وی افزود: این سفر برای هماهنگی با تورهای استان برای ورود هر چه بیشتر تورهای خارجی به گلستان انجام شد، استان در دو محور کشورهای خارجی و معرفی به ایرانیان برای سفرهای داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

پور فرج اذعان داشت: شاید خود ایرانیان نیز ایران را به خوبی نشناسند ، استانهای زیادی طبیعت خوبی دارد اما آثار باستانی و زیارتی و مذهبی ندارد اما در استان گلستان همه این موارد جمعند و این یک جاذبه بزرگ برای استان فراهم می کند، شناخت استان گلستان موجب می شود تا این استان را در برنامه های تور قرار دهیم .

وی با اشاره به سایت انجمن تورگردانان کشور گفت: این انجمن سایت خوبی دارد که بازدید های زیادی از خارج از کشور دارد، ورود استان گلستان در این سایت می تواند به بالا رفتن حضور گردشگران خارجی در استان کمک کند.

پور فرج خاطر نشان کرد: سفرنامه محصول گردشگری کشور است، گلستان از جهت سفرنامه محصولات زیادی ندارد،مجموعه امکانات استان، یک کالا و یا سفر نامه می شودکه قابل فروش به کشورهای خارجی و گردشگران انان می شود، در این سفر بنا شد تا دو سفرنامه برای داخل و خارج کشوراز استان تدوین شود، سفرنامه برای خارج را باید به گونه ای تدوین کرد تا برای هر کشور قابل تغییر باشد.

وی اضافه کرد: با آزانس های مسافرتی در استان گفتگو شده است تا سفرنامه های تخصصی تدوین شود تا به دیگر کشورها معرفی شود و گلستان نیز بتواند خود را به دیگر کشورها معرفی کرده و تبدیل به هدف گردشگری شود.

وی یادآور شد: نقش دولت بازار سازی کلان برای گردشگری برای همه استانها است، ایران کشور امنی است و ماموریت جامعه تورگردانان نیز توسعه پایدار ورود گردشگر به ایران است.

پور فرج تاکید کرد: گلستان در مسیر قرارا دارد و بسیاری از گردشگران به صورت عبوری یک شب را در استان سپری می کنند، و تعداد دیگری نیز به دلیل وجود جاذبه های طبیعی ، پارک های محافظت شده، گلها و مناظر طبیعی که در دنیا بی نظیر است وارد استان شده و چندین روز را در استان سپری می کنند.

وی افزود: افزایش ورود گردشگر به استان، معرفی استان را نیاز دارد، با معرفی استان به تورهای جهان، به جایی می رسیم که باید ظرفیت های استان را بالا ببریم تا بتوانیم پاسخگوی حضور گردشگران باشیم.

رئیس هیئت مدیره انجمن تورگردانان کشور در ادامه گفت: شاید به هدف ورود 7.5 میلیون گردشگر خارجی به کشور نرسیم اما مهم تلاش برای رسیدن به این هدف است، شرایط به لحاظ سیاسی و اقتصادی در دنیا خوب نیست و تحریم های نیز روی سفرهای خارجی مردم دنیا تاثیر گذاشته است که ممکن است باعث شود به این هدف نرسیم .

پور فرج متذکر شد: در ایران سرمایه توسعه گردشگری وجود دارد فقط امکانات را در استانها باید بوجود آورد، هر استانی به اندازه یک کشور جاذبه های گردشگری دارد.

وی تصریح کرد: برای بهره برداری از این جاذبه ها و رفع چالشها باید تقویت اقامت در استانها، تقویت سرویس های خدمات دهی و تصحیح و تسهیل قوانین انجام شود.

پور فرج با اشاره به سودآوری سنعت گردشگری گفت: 11 درصد اشتغال در دنیا در این بخش ایجاد می شود، بیش از هر کشوری به این اشتغالزایی و دیده شدن امنیت کشور نیاز داریم.

وی تاکید کرد: این صنعت تنها صنعتی است که می تواند با صنعت نفت رقابت کند ، پس نباید از آن غافل شد.