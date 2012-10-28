  1. بین الملل
۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

تحولات امنیتی عراق/

افزایش تلفات انفجارهای شهرک صدر/8 کشته و زخمی در جنوب شرق بغداد

افزایش تلفات انفجارهای شهرک صدر/8 کشته و زخمی در جنوب شرق بغداد

افزایش تلفات انفجارهای شهرک صدر به بیش از 40 کشته و 8 کشته و زخمی در انفجارهای امروز جنوب شرق بغداد از آخرین اخبار امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع پلیس عراق اعلام کردند که جنوب شرق بغداد امروز شاهد 2 انفجار همزمان بود که بر اثر آن دستکم 3 نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.

این انفجارها صبح امروز در منطقه المدائن در 20 کیلومتری جنوب شرق بغداد رخ داد. انفجارهای امروز پس از سلسله انفجارهای خونین روز گذشته صورت گرفت.

از سوی دیگر خبرگزاری براثا، عراق نیز به نقل از یک منبع امنیتی این کشور گزارش داد که شمار تلفات انفجارهای شب گذشته شهرک صدر به بیش از 40 کشته افزایش یافت.

انفجار نخست شب گذشته در شهرک صدر در بغداد و در نزدیکی بیمارستان شهید صدر و انفجار دوم در منطقه الجوادر رخ داد.

کد مطلب 1730511

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