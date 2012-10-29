به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات توسعه اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دومین سلسله از نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را از سه شنبه 16 آبان آغاز و تا سه شنبه 22 اسفند ماه هر دو هفته یک بار برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، دکتر انشاء الله رحمتی روز سه شنبه 16 آبان با موضوع «انسان در حکمت شیعی»، دکتر علی اکبر ولایتی روز سه شنبه 30 آبان با موضوع «تأملی در برخی از مؤلفه های تاریخی و تمدنی ایران و اسلام در توسعه و پیشرفت»، دکتر رضا داوری اردکانی روز سه شنبه 14 آذرماه 91 با موضوع «نسبت میان علم و عمل» سخنرانی خواهند کرد.

همچنین دکتر محسن جوادی سه شنبه 28 آذرماه با موضوع «جایگاه دلایل اخلاقی در الگوی توسعه اسلامی»، دکتر حسین کچوییان روز یکشنبه 10 دیماه درباره «الگوی مسلط توسعه جایگاه تمدنی انقلاب اسلامی در نسبت با این الگو» ، دکتر محمدجواد صافیان روز سه شنبه 26 دیماه 91 با موضوع «آیا توسعه بدون تجدد امکان پذیر است؟» به سخنرانی خواهند پرداخت.

«مفهوم علم در تمدن اسلامی و نقش آن در پیشرفتها و توقف ها» توسط حجت الاسلام دکتر رسول جعفریان در روز یکشنبه 8 بهمن ماه 91، «مبانی فکری- تاریخی توسعه» با سخنرانی دکتر عباس منوچهری در روز سه شبه 24 بهمن ماه و «از قریه تا مدینه» روز سه شنبه 8 اسفند 91 توسط دکتر صادق آیینه وند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

همچنین میزگردی در روز سه شنبه 22 اسفندماه با حضور دکتر محمد رجبی، دکتر حسن سبحانی، دکتر حکمت الله ملاصالحی و دکتر غلامعلی خوشرو با موضوع «مسئله پیشرفت و تمدن اسلامی و مسأله پیشرفت و تمدن غربی» برگزار می شود.

همه نشست ها از ساعت 15 به مدت یک ساعت به همراه پرسش و پاسخ آزاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی تقاطع جلال آل احمد برگزار می شود.