به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا حافظی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران که به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در سالن جلسات فرماندگی سپاه استان سمنان برگزار شد، با اشاره به این موضوع که دو ماموریت مهم بسیج مقابله با تهدید نرم و بصیرت افزایی است افزود: امروز بسیج دانش آموزی در این عرصه یک ظرفیت تاثیرگزار و بالنده در جامعه بشمار می رود.

راهبرد اصلی بسیج دانش آموزی محرومیت زدایی و ترویج گفتمان ولایت



وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرمودند در این زمان بسیج دانش آموزی نیاز امروز مراکز علمی است خاطر نشان کرد: بر این اساس راهبرد اصلی سازمان بسیج دانش آموزی محرومیت زدایی، ترویج گفتمان ولایت با رویکرد خدمت رسانی و پرورش نخبگان است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه استان سمنان در ادامه با اشاره به شور، اخلاص و ایمان بسیجیان دانش آموز در هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: نمی توان سنگری یافت که به خون این عزیزان معطر نشده باشد.

حافظی همچنین یادآور شد: آن چه نظام را قدرتمند و ضریب امنیتی ما را بالا می برد و موجب بیداری اسلامی و سرشکستگی جهان استکبار می شود همین خون شهداست.

هدف بسیج تعمیق و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی

وی با بیان این مطلب که جانفشانی جوانان و نوجوانان این مرز و بوم یکی از زیرساختهای حرکت و فعالیت های تربیت و تعالی امروز ماست، تاکید کرد: هدف ما تعمیق و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی در میان اقشار مختلف جامعه بخصوص دانش آموزان است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه استان سمنان معرفی توانمندی های سازمان بسیج دانش آموزی در عرصه های علمی، فرهنگی، معرفتی، سازندگی و اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: این کار عامل تحقق شعار این هفته یعنی " دانش آموز بسیجی تبلور دانایی، ولایت مداری و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است.

هیچ گونه اجباری در اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی وجود ندارد

حافظی با اشاره به این که هیچ اجباری برای اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس وجود ندارد، اظهار داشت: امسال با رایزنی های انجام شده با فرمانده سپاه و نماینده سمنان و مسئولان استانی تمهیدات لازم جهت اعزام هفت هزار دانش آموز فراهم شده است.

وی تأکید کرد: هیچگونه اجباری در اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی وجود ندارد و دانش‌آموزان به صورت داوطلبانه به این مناطق اعزام می‌شوند و اینکه گفته می‌شود این اعزام‌ها در نمرات درس آمادگی دفاعی تأثیرگذار است سخنی بی منطق و بی پایه و اساس است و در صورت بروز، تخلف محسوب می‌شود.

از 36 هزار شهید دانش آموز کشور سهم استان سمنان 622 نفر است



حافظی با اشاره به این نکته که از 36 هزار شهید دانش آموز کل کشور، 622 نفر آن ها از استان سمنان هستند، یادآور شد: شهدای شاخص امسال شهیدان بهنام محمدی و شهید ناهید فاتحی کرجو هستند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه استان ابراز داشت: در حال حاضر در هشت حوزه مقاومتی و 430 واحد مقاومت دانش آموزی، شش هزار بسیجی فعال و 39 هزار بسیجی عادی و 37 حلقه صالحین در سه گروه امیدان، پیشگامان و پویندگان فعالیت می کنند.

اعزام بیش از هفت هزار نفر دانش آموزان استان سمنان به اردوی راهیان نور

وی به اعزام هفت هزار و 700 نفر دانش آموزان دوم دبیرستان به اردوی راهیان نور اشاره و تصریح کرد: سه هزار و 600 نفرد اردو جهت مرمت و زیبا سازی مدارس هر کدام به مدت 10 روز و اعزام بیش از 70 دانش آموز جهت محرومیت زدایی مناطق محروم در قالب اردوهای جهادی به مدت 15 روز از مهمترین فعالیت های سال گذشته این سازمان است.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی و فرهنگیان سپاه استان سمنان از دیگر برنامه های این سازمان را برگزاری بیش از 380 کلاس تقویتی، بالغ بر 100 نشست بصیرتی و برگزاری 28 یادواره شهدای دانش آموز دانست.

کسب مقام های متعدد کشوری افتخار بسیج دانش آموزی استان سمنان



حافظی برگزاری مسابقات والیبال، آمادگی جسمانی و پینگ پنگ دختران و همچنین والیبال، پینگ پنگ و فوتسال ویژه پسران را قدم مثبتی در زمینه حفظ سلامت بسیجیان خواند و گفت: علاوه بر این کسب مقام چهارم کشوری جشنواره سرود نغمه عشق و مقام سوم کشوری مسابقات قرآن و عترت را از افتخارات خوب بسیج استان معرفی کرد.

وی در خاتمه مهمترین برنامه های هفته بسیج را هم‌اندیشی با نخبگان علمی با حضور فرماندهان نشست حلقه‌های معرفتی شجره طیبه، برگزاری مسابقات قرآن و عترت و تقدیر از دانش‌آموزان برتر اردوهای طرح هجرت، دیدار با جانبازان، غبارروبی از مزار مطهر شهدا، برگزاری مسابقه سرود دانش‌آموزی نغمه عشق، مسابقه وبلاگ‌نویسی با عنوان "تولید ملی، اقتدار ملی"، پرده‌ برداری از تابلوی مدارس جدید ‌التأسیس که به نام شهدای شاخص دانش‌آموز نامگذاری شده‌اند، مسابقه انشاءنویسی با موضوع "نقش دانش‌آموزان در اقتصاد مقاومتی"، توزیع مجله‌های پیشگامان، پویندگان و امیدان در سطح مدارس دانست.