برتری اطلاعاتی ایران در خاورمیانه/ ناوهای جنگی جدید رژیم صهیونیستی

برتری اطلاعاتی ایران در خاورمیانه

اظهارات روز گذشته سردار وحیدی درباره توانمندی ایران در توسعه فناوری پهپادهای پیشرفته طی 24 ساعت اخیر مورد توجه رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است

الجزیره در ادامه گزارش خود آورده است: اخیرا یک فروند پهپاد پس از ورود به عمق 55 کیلومتری داخل اسرائیل هدف حمله قرار گرفته بود که حزب الله لبنان مسئولیت آن را پذیرفت.

ناوهای جنگی جدید رژیم صهیونیستی

برخی رسانه های صهیونیستی اخیرا مدعی شدند نیروی دریایی آمریکا در حال مذاکره برای خریداری چندین فروند ناوهای جنگی هدایت پذیر است.

روزنامه الشرق الاوسط امروز اعلام کرد: برخی رسانه های اسرائیلی از مذاکرات نیروی دریایی آمریکا با تل آویو در زمینه خریداری چندین فروند ناو جنگی هدایت پذیر خبر می دهند.

بنابر این گزارش، این نوع از ناوها از سوی صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی تولید شده تا در رویارویی احتمالی با ایران مورد استفاده قرار گیرد.

جزئیات بیشتری از نحوه عملکرد ناوهای جنگی هدایت پذیر ساخت رژیم صهیونیستی تاکنون منتشر نشده است.

یک ادعای مضحک درباره تجاوز به سودان

رون بن یشای که با عنوان تحلیلگر نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت شناخته می شود، اخیرا ادعاهای مضحکی درباره تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به تمایت ارضی سودان داشته است.

وی در تحلیلی مدعی شد: حمله اخیر به کارخانه الیرموک در سودان، یک محموله از تسلیحات ساخت ایران که قرار بوده به نوارغزه انتقال داده شود را هدف قرار داده است و نه خود کارخانه را!

یشای در ادامه سناریو خنده دار خود مدعی شد: انتقال حتی مقادیر کوچکی از این محموله نظامی به نوارغزه می توانست تهدید خطرناکی علیه اسرائیل و ارتش آن ایجاد کند!

پس از اظهارات اخیر میت رامنی در مناظره آخر با اوباما درباره اینکه ایران از طریق سوریه به آبهای بین المللی راه دارد؛ به نظر می رسد تحلیلگران صهیونیست نیز دچار نقص شدید در اطلاعات جغرافیایی شده اند. بر این اساس تصور اینکه انتقال سلاح به نوارغزه آن هم با گذر کردن از سودان انجام شود تا حدودی غیر قابل تصور و البته مضحک است.

خاطرنشان می شود مقامات و رسانه های صهیونیستی با اتخاذ چنین مواضعی تلاش دارند تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به سودان را توجیه کنند.

این در حالی است که برخی معتقدند حمله اخیر به سودان از سوی کابینه نتانیاهو در راستای اهداف انتخاباتی و جلب آرای جامعه صهیونیستی رخ داده است.