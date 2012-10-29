برتری اطلاعاتی ایران در خاورمیانه/ ناوهای جنگی جدید رژیم صهیونیستی

برتری اطلاعاتی ایران در خاورمیانه
اظهارات روز گذشته سردار وحیدی درباره توانمندی ایران در توسعه فناوری پهپادهای پیشرفته طی 24 ساعت اخیر مورد توجه رسانه های منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است
شبکه خبری الجزیره
در گزارشی در این باره اعلام کرد: ایران از در اختیار داشتن پهپادهای بسیار پیشرفته تر از پهپادی که اخیرا بر فراز فلسطین اشغالی به پرواز درآمده خبر داده است.
الجزیره در ادامه گزارش خود آورده است: اخیرا یک فروند پهپاد پس از ورود به عمق 55 کیلومتری داخل اسرائیل هدف حمله قرار گرفته بود که حزب الله لبنان مسئولیت آن را پذیرفت.
القدس العربی
نیز در گزارش کاملی به بررسی آخرین تحولات امنیتی درمنطقه پرداخته است. در این گزارش با اشاره به مخالفت انگلیس با استفاده آمریکا از پایگاههای نظامی اش در مواجهه با ایران، آمده است: مقامات نظامی ایران از توسعه فناوری هواپیماهای بدون سرنشین خبر داده اند.
روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن
در گزارشی اعلام کرد: وزیر دفاع ایران با تاکید براینکه این کشور دارای سیستمهای پیشرفته اطلاعاتی است، یک بار دیگر توانمندی دفاعی اسرائیل را زیر سوال برد.
روزنامه الرای
کویت نیز در گزارشی نوشت: ایران اعلام کرده است که پهپادهای بسیار پیشرفته تر از ایوب در اختیار دارد.
شبکه العربیه
، روزنامه السفیر لبنان ، روسیا الیوم ، ایلاف عربستان، الرای کویت، الدستور اردن، الاهرام مصر، الیوم السابع، رویترز عربی خبر توسعه فناوری پهپادهای پیشرفته جمهوری اسلامی ایران را بازتاب داده اند.
ناوهای جنگی جدید رژیم صهیونیستی
برخی رسانه های صهیونیستی اخیرا مدعی شدند نیروی دریایی آمریکا در حال مذاکره برای خریداری چندین فروند ناوهای جنگی هدایت پذیر است.
روزنامه الشرق الاوسط
امروز اعلام کرد: برخی رسانه های اسرائیلی از مذاکرات نیروی دریایی آمریکا با تل آویو در زمینه خریداری چندین فروند ناو جنگی هدایت پذیر خبر می دهند.
بنابر این گزارش، این نوع از ناوها از سوی صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی تولید شده تا در رویارویی احتمالی با ایران مورد استفاده قرار گیرد.
جزئیات بیشتری از نحوه عملکرد ناوهای جنگی هدایت پذیر ساخت رژیم صهیونیستی تاکنون منتشر نشده است.
یک ادعای مضحک درباره تجاوز به سودان
رون بن یشای که با عنوان تحلیلگر نظامی روزنامه یدیعوت آحارونوت شناخته می شود، اخیرا ادعاهای مضحکی درباره تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به تمایت ارضی سودان داشته است.
وی در تحلیلی مدعی شد: حمله اخیر به کارخانه الیرموک در سودان، یک محموله از تسلیحات ساخت ایران که قرار بوده به نوارغزه انتقال داده شود را هدف قرار داده است و نه خود کارخانه را!
یشای در ادامه سناریو خنده دار خود مدعی شد: انتقال حتی مقادیر کوچکی از این محموله نظامی به نوارغزه می توانست تهدید خطرناکی علیه اسرائیل و ارتش آن ایجاد کند!
پس از اظهارات اخیر میت رامنی در مناظره آخر با اوباما درباره اینکه ایران از طریق سوریه به آبهای بین المللی راه دارد؛ به نظر می رسد تحلیلگران صهیونیست نیز دچار نقص شدید در اطلاعات جغرافیایی شده اند. بر این اساس تصور اینکه انتقال سلاح به نوارغزه آن هم با گذر کردن از سودان انجام شود تا حدودی غیر قابل تصور و البته مضحک است.
خاطرنشان می شود مقامات و رسانه های صهیونیستی با اتخاذ چنین مواضعی تلاش دارند تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به سودان را توجیه کنند.
این در حالی است که برخی معتقدند حمله اخیر به سودان از سوی کابینه نتانیاهو در راستای اهداف انتخاباتی و جلب آرای جامعه صهیونیستی رخ داده است.
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