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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

طوفان به ۲۰۰ گلخانه و ۱۰۰ واحد مسکونی جویبار خسارت زد

طوفان به ۲۰۰ گلخانه و ۱۰۰ واحد مسکونی جویبار خسارت زد

جویبار- فرماندار جویبار گفت: برآوردهای اولیه از آسیب طوفان به ۲۰۰ واحد گلخانه‌ای و ۱۰۰ واحد مسکونی در شهرستان حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به خسارت واردشده به گلخانه‌های منطقه اظهار کرد: در جریان این حادثه، حدود ۲۰۰ واحد گلخانه‌ای دچار خسارت و تخریب شده‌اند که بخش قابل توجهی از این گلخانه‌ها به کشت خیار اختصاص دارند.

وی افزود: میزان خسارت واردشده به گلخانه‌ها بر اساس بررسی‌های اولیه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده و ارزیابی دقیق میزان خسارت توسط کارشناسان در حال انجام است.

فرماندار جویبار همچنین از آسیب به واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: سقف حدود ۱۰۰ واحد مسکونی بر اثر وزش باد شدید و بارندگی دچار خسارت شده که میزان آسیب واردشده به این واحدها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود.

وی با اشاره به خسارت طوفان به شبکه برق شهرستان ادامه داد: سقوط درختان بر روی شبکه برق موجب آسیب به ۱۰ اصله تیر برق و سه فیدر فشار قوی شد و در پی این حادثه برق برخی روستاهای شهرستان قطع شد.

فرماندار جویبار بیان کرد: با حضور و تلاش نیروهای خدمات‌رسان و اکیپ‌های عملیاتی، عملیات رفع آسیب‌های ایجادشده در شبکه برق انجام گرفت و برق مناطق روستایی آسیب‌دیده مجدداً برقرار شد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه خسارت‌های ناشی از این حادثه تصریح کرد: میزان دقیق خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف شهرستان در جلسه ستاد مدیریت بحران جویبار مورد بررسی و جمع‌بندی قرار خواهد گرفت.

فرماندار جویبار خاطرنشان کرد: پس از تکمیل گزارش‌های کارشناسی، اقدامات لازم برای پیگیری جبران خسارت‌ها انجام می‌شود و برای اجرای مراحل بعدی، هماهنگی و دستور ستاد مدیریت بحران استان مازندران نیز در نظر گرفته خواهد شد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان در آماده‌باش قرار دارند و روند بررسی خسارت‌ها و رفع مشکلات ایجادشده تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6941231

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