طوفان به ۲۰۰ گلخانه و ۱۰۰ واحد مسکونی جویبار خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به خسارت واردشده به گلخانههای منطقه اظهار کرد: در جریان این حادثه، حدود ۲۰۰ واحد گلخانهای دچار خسارت و تخریب شدهاند که بخش قابل توجهی از این گلخانهها به کشت خیار اختصاص دارند.
وی افزود: میزان خسارت واردشده به گلخانهها بر اساس بررسیهای اولیه بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده و ارزیابی دقیق میزان خسارت توسط کارشناسان در حال انجام است.
فرماندار جویبار همچنین از آسیب به واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: سقف حدود ۱۰۰ واحد مسکونی بر اثر وزش باد شدید و بارندگی دچار خسارت شده که میزان آسیب واردشده به این واحدها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد برآورد میشود.
وی با اشاره به خسارت طوفان به شبکه برق شهرستان ادامه داد: سقوط درختان بر روی شبکه برق موجب آسیب به ۱۰ اصله تیر برق و سه فیدر فشار قوی شد و در پی این حادثه برق برخی روستاهای شهرستان قطع شد.
فرماندار جویبار بیان کرد: با حضور و تلاش نیروهای خدماترسان و اکیپهای عملیاتی، عملیات رفع آسیبهای ایجادشده در شبکه برق انجام گرفت و برق مناطق روستایی آسیبدیده مجدداً برقرار شد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی همهجانبه خسارتهای ناشی از این حادثه تصریح کرد: میزان دقیق خسارتهای واردشده به بخشهای مختلف شهرستان در جلسه ستاد مدیریت بحران جویبار مورد بررسی و جمعبندی قرار خواهد گرفت.
فرماندار جویبار خاطرنشان کرد: پس از تکمیل گزارشهای کارشناسی، اقدامات لازم برای پیگیری جبران خسارتها انجام میشود و برای اجرای مراحل بعدی، هماهنگی و دستور ستاد مدیریت بحران استان مازندران نیز در نظر گرفته خواهد شد.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی و خدماترسان شهرستان در آمادهباش قرار دارند و روند بررسی خسارتها و رفع مشکلات ایجادشده تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت.
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