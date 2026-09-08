به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، آمار ثبت تخلفات حادثه‌ساز در تهران، زنگ خطری جدی برای ایمنی شهروندان به صدا درآورده است. بیش از ۱ میلیون و ۷۳۸ هزار فقره از سه تخلف استفاده نکردن از کلاه ایمنی، نبستن کمربند ایمنی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی توسط پلیس راهور تهران بزرگ ثبت و اعمال قانون شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام این آمار، نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر این بی‌توجهی‌ها هشدار داد و از تشدید برخورد با متخلفان خبر داد.

سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام جزئیات این آمار، اظهار داشت: از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا کنون، متأسفانه شاهد بی‌توجهی قابل‌توجهی از سوی برخی رانندگان و راکبان به قوانین ایمنی بوده‌ایم. بر اساس آخرین آمار، بیش از ۷۶۷ هزار فقره تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران، بیش از ۶۱۴ هزار فقره تخلف نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودروها و بیش از ۳۵۸ هزار فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در سطح معابر پایتخت ثبت شده است.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر اینکه این سه تخلف به‌عنوان عوامل اصلی تشدید شدت جراحات و افزایش تلفات جانی در تصادفات شهری شناخته می‌شوند، خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از شهروندان هنوز درک درستی از نقش حیاتی کلاه ایمنی در کاهش آسیب‌های سر و گردن، یا تأثیر کمربند ایمنی در کاهش خطر مرگ تا ۵۰ درصد ندارند. بیش از ۸۰ درصد مرگ‌ومیر موتورسواران به دلیل ضربه به سر است؛ بنابراین استفاده از کلاه استاندارد یک الزام حیاتی است.

سردار موسوی پور در ادامه با اشاره به قوانین راهنمایی ورانندگی گفت: برابر ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلفات حادثه‌ساز علاوه بر جریمه ، نمره منفی نیز برای رانندگان به همراه دارد. استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی، به‌ویژه در سرعت‌های بالای ۶۰ کیلومتر بر ساعت، برای خودروهای شخصی ۳ نمره منفی و برای خودروهای عمومی ۵ نمره منفی در سوابق راننده ثبت می‌شود و این موضوع می‌تواند به‌سرعت امتیاز منفی رانندگان را به مرز هشدار برساند.

سردار موسوی‌پور همچنین درباره عواقب جدی تکرار تخلفات هشدار داد و افزود: بر اساس قانون، اگر راننده‌ای در مرحله اول ۳۰ نمره منفی کسب کند، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط می‌شود. در مرحله دوم، ۲۵ نمره منفی سبب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه می‌شود و در مرحله سوم، با کسب ۲۰ نمره منفی، گواهینامه باطل شده و راننده تنها پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و پرداخت هزینه، می‌تواند مجدداً اقدام به دریافت گواهینامه کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر اینکه طرح‌های نظارتی و برخورد با این تخلفات با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف، گشت‌های نامحسوس و کنترل هوشمند معابر با قوت تمام ادامه دارد، از تمامی رانندگان و موتورسیکلت‌سواران خواست که برای حفظ جان خود و دیگران، حتی برای مسیرهای کوتاه از کلاه ایمنی و کمربند ایمنی استفاده کنند و هرگز در حین رانندگی به سراغ تلفن همراه نروند، چرا که یک لحظه بی‌توجهی می‌تواند به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود و پلیس با هیچ متخلفی در این زمینه تعارف نخواهد داشت.