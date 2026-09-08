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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

آغاز ثبت‌نام پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی از امروز

آغاز ثبت‌نام پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی از امروز

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از آغاز ثبت‌نام پذیرش دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه از امروز ۱۷ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، مصطفی نعمتی با اعلام این خبر افزود: ثبت‌نام داوطلبان دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه اظهار داشت: همزمان با شروع ثبت‌نام، دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام از طریق پرتال اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: ww.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی: www.uast.ac.ir قابل رویت و در دسترس داوطلبان خواهد بود، برهمین اساس داوطلبان می‌بایست ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای پذیرش نسبت به ثبت‌نام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: در پذیرش جاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به ایجاد ۴ هزار و ۳۶۲ رشته‌محل در گروه‌های آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر نموده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۸۹ رشته‌محل در مقطع کاردانی ناپیوسته و هزار و ۹۷۳ رشته‌محل در مقطع کارشناسی ناپیوسته می‌باشد.

نعمتی در خاتمه گفت: در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی علاوه بر پذیرش در کدرشته‌محل‌های متنوع، نسبت به ایجاد ۳ هزار و ۲۸۰ نفر ظرفیت تعهد اشتغال با مشارکت مستقیم صنایع مطرح کشور اقدام نموده است که در قالب رشته‌محل‌های اختصاصی تعهد اشتغال در دفترچه‌های راهنمای پذیرش دانشگاه ارائه شده است.

کد مطلب 6941176
زهرا سیفی

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