به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمیکاربردی، مصطفی نعمتی با اعلام این خبر افزود: ثبتنام داوطلبان دورههای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه تا ۲۴ شهریور ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه اظهار داشت: همزمان با شروع ثبتنام، دفترچههای راهنمای ثبتنام از طریق پرتال اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: ww.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی: www.uast.ac.ir قابل رویت و در دسترس داوطلبان خواهد بود، برهمین اساس داوطلبان میبایست ضمن مطالعه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچههای راهنمای پذیرش نسبت به ثبتنام در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در ادامه گفت: در پذیرش جاری، دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به ایجاد ۴ هزار و ۳۶۲ رشتهمحل در گروههای آموزشی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر نموده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۸۹ رشتهمحل در مقطع کاردانی ناپیوسته و هزار و ۹۷۳ رشتهمحل در مقطع کارشناسی ناپیوسته میباشد.
نعمتی در خاتمه گفت: در راستای پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال، دانشگاه جامع علمی کاربردی علاوه بر پذیرش در کدرشتهمحلهای متنوع، نسبت به ایجاد ۳ هزار و ۲۸۰ نفر ظرفیت تعهد اشتغال با مشارکت مستقیم صنایع مطرح کشور اقدام نموده است که در قالب رشتهمحلهای اختصاصی تعهد اشتغال در دفترچههای راهنمای پذیرش دانشگاه ارائه شده است.
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