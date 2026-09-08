داوران دیدارهای استقلال و تراکتور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی داوران دیدارهای تیم های فوتبال استقلال و تراکتور ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا اعلام شد.
بر این اساس، دیدار تیمهای شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران که از ساعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه ۲۳ شهریور برگزار میشود، با قضاوت ادهم مخادمه از اردن به همراه محمد الخلف و احمد الرویلی به عنوان کمکهای اول و دوم برگزار خواهد شد. لیو هونگ وی از سنگاپور داور چهارم این مسابقه است و محمد تقی الجعفری نیز به عنوان داور VAR و عبد الحنان به عنوان AVAR فعالیت خواهند کرد.
همچنین دیدار استقلال ایران و السد قطر از ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه ۲۳ شهریور برگزار میشود و قاسم الحاتمی از عمان قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت. ناصر امبوسعیدی و حمد الغافری، دیگر داوران عمانی، کمکهای اول و دوم هستند و محمود المجرفی نیز به عنوان داور چهارم انتخاب شده است.
در این دیدار، سلطان الحربی از عربستان داور VAR خواهد بود و عمر الیعقوبی از عمان نیز به عنوان AVAR فعالیت میکند.
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