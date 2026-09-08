اعلام زمان نشست هماهنگی برای تیم های حاضر در فصل جدید لیگ برتر 

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نشست هماهنگی میان نمایندگان تیم های شرکت کننده در فصل جدید رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور در برنامه این سازمان است.



این نشست یکشنبه ۲۹ شهریور در هتل المپیک برگزار خواهد شد. ۹ تا ۱۱ صبح زمان برگزاری نشست است.



نحوه برگزاری لیگ و پیش بینی تمهیدات موردنظر در صورت مواجه شدن با اتفاقات غیرقابل پیش بینی، برنامه ریزی بازی های پیش فصل، زمان آغاز لیگ، پنجره دوم نقل و انتقالات، وضعیت بازیکنان خارجی و .... از محورهای مورد بحث در این نشست خواهد بود.



اسامی ۱۲ تیمی که حضورشان برای فصل جدید لیگ برتر بسکتبال را قطعی کرده‌اند، به این شرح است:



شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان (راه یافته از لیگ حرفه‌ای)