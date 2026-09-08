جاده چالوس یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال و به‌منظور تسهیل در عبور و مرور مسافران، همچنین با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل تابستان و افزایش تقاضای سفر، از ساعت ۱۳:۴۵ امروز، ۱۷ شهریورماه، تردد تمامی وسایل نقلیه از سمت (شمال به جنوب) در این ۲ محور ممنوع خواهد شد.

وی افزود: در ادامه، مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع ثانوی به‌صورت یک‌طرفه درخواهد آمد و این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی گفت: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل دزدبند تا انارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک نیز ترافیک سنگین است.

جانشین پلیس راه فراجا اضافه کرد: در محور هراز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های آب‌اسک و گزنگ، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی افزود: در محور قدیم تهران ـ بومهن، محدوده جاجرود، همچنین در آزادراه کرج ـ قزوین، حدفاصل گلشهر تا گلدشت و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی خاطرنشان کرد: تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، تردد روان گزارش شده است.

وی درباره شرایط جوی محورهای شمالی نیز گفت: در محورهای شمالی کشور بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات گزارش شده و در برخی محورهای استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیز بارش باران و مه‌گرفتگی وجود دارد.

جانشین پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به اعمال محدودیت‌های ترافیکی و شرایط جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در طول مسیر نیز به توصیه‌های پلیس توجه کنند.