برگزاری نمایشگاه مد و لباس از امروز/ حضور لباسهای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مد و لباس آبان ماه از امروز سه شنبه 9 آبان ماه در تالار وحدت آغاز می شود و تا 20 ماه جاری ادامه دارد.

در این نمایشگاه تنها تولیدکنندگان لباس امکان حضور دارند که می توانند از میان آثار داوری و تایید شده در کمیسیون ماده 4 لباسها را برای تولید انبوه انتخاب کنند.

در نمایشگاه مد و لباس آبان ماه که از سوی بنیاد ملی مد و لباس برگزار می شود، لباسهای دانشجویی نیز حضور دارند و این لباسها در هیأت داوران دانشجویی مورد تایید قرار گرفته اند.

در هیأت داوران دانشجویی، 10 دانشجو به عنوان داور این لباسها را تایید می کنند.

طراحانی که لباسهایشان به تایید رسیده مورد حمایت بنیاد ملی مد و لباس نیز قرار می گیرند.