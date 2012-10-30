تردد 695 هزار مسافر از گمرک تمرچین پیرانشهر در مرز ایران و عراق

به گزارش خبرنگار مهر، نادر انصاریان صبح سه شنبه در جریان بازدید از روند احاث پایانه مسافربری گمرک تمرچین با بیان اینکه ازابتدای سالجاری تا کنون 695 هزار و 345 نفر از طریق گمرک پیرانشهر به آذربایجان غربی وارد شده‌، افزود:

از این میزان 203 هزار و 61 نفر از کل تردد مسافر را مسافران خروجی تشکیل می‌ دهند.

وی با اشاره به افزایش افزایش 49 درصدی تعداد مسافران ورودی از طریق این گمرک طی این مدت، اظهار داشت: در این راستا میزان خروج مسافر از این گمرک با 151 درصد افزایش همراه بوده بطوری که طی مدت مشابه سال گذشته 141 هزار و 26 نفر از این طریق گمرک وارد استان شده و 80 هزار و 760 نفر نیز خارج شده‌ اند.

مدیر گمرک تمرچین با بیان اینکه از کل ورودی های گمرک طی امسال 141 هزار و 969 نفر را ایرانی‌ها و 67 هزار و 963 نفر را مسافران خارجی تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: از کل خروجی‌ های این گمرک در سال جاری 139 هزار و 574 نفر را مسافران ایرانی و 63 هزار و 487 نفر را مسافران خارجی تشکیل می‌دهد.

انصاریان با اشاره به اجرای عملیات احداث ساختمان پایانه مسافری گمرک تمرچین در مرز ایران و اقلیم کردستان عراق، افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده بهره برداری از سالن مسافربری پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به عنوان فاز دوم طرح جامع این پایانه طی آذرماه ماه سالجاری آغاز می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این زون مسافری تاکنون 250 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و این طرح در زمینی به مساحت 3 هزار و 200 متر مربع زیر بنا در دست احداث است، عنوان کرد: در ایست اجباری این پایانه بانک ملی، نیروی انتظامی، نهاد ریاست جمهوری، قرنطینه های دامی، انسانی و نباتی، نمازخانه و فروشگاه هم مستقر می شود.

انصاریان یادآور شد: این پایانه با هدف مدیریت واحد، تسریع تسهیل عبور و مرور، انسجام و نظم در علمیات و پیشگیری از اتلاف وقت در کشور، اجرای بهینه مقررات و تامین رفاه و آسایش رانندگان مرز ایران و عراق احداث شد.

مدیر گمرک رسمی تمرچین پیرانشهر اظهارداشت: ساخت پایانه های مرزی به عنوان نقاط عبور ناوگان و مسافر با هدف کاهش زمان توقف، تجمیع فعالیت در یک مکان خاص، افزایش بهره وری و استفاده از سیستم های IT در استان در حال اجراست.

این مسئول افزود: پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر به دلیل موقعیت خاص و استراتژیک، ایجاد مسیر آلترناتیو برای کشور ترکیه به منظور دسترسی به بنادر دریای مدیترانه، قاره های اروپا و آفریقا از طریق کشورهای سوریه و لبنان از موقعیت بسیار ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در صورت اتصال راه آهن دور دریاچه ارومیه مسیر ترانزیتی ایران از طریق کشورهای عراق، سوریه و لبنان با استفاده از مرز تمرچین و حاج عمران پیرانشهر به اروپا فراهم می شود.

مجاهدی برقراری اولین خط منظم مسافری از مسیر ارومیه، اربیل و کوتاه شدن مسیر دسترسی مسافران از قلمرو اقلیم کردستان عراق از دیگر ویژگی های مرز تمرچین پیرانشهر عنوان کرد.

مرز رسمی تمرچین پیرانشهر مرز مقابل منطقه مرزی حاج عمران عراق بوده که با شهر چومان عراق فاصله کمی دارد و بعنوان دروازه تجاری دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود.