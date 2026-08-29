عباس ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن بزرگ خانوادگی «وحدت امت محمد(ص)» روز یکشنبه هشتم شهریورماه با محوریت گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در قم برگزار میشود.
وی افزود: این برنامه با رویکرد تقویت پیوندهای اجتماعی و تأکید بر وحدت اسلامی تدارک دیده شده و بخشهای متنوعی برای حضور خانوادهها در آن پیشبینی شده است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم ادامه داد: این جشن با حضور جمعی از چهرههای شناختهشده کشور برگزار خواهد شد و برنامههای مختلف فرهنگی، هنری و سرگرمکننده برای حاضران اجرا میشود.
وی با اشاره به بخشهای مختلف این مراسم بیان کرد: پیمان طالبی اجرای جشن را بر عهده خواهد داشت و حجتالاسلام فرحزاد نیز به عنوان سخنران در این برنامه حضور خواهد داشت.
هنرمندان شناختهشده روی صحنه میروند
وی ادامه داد: محمد معتمدی، خواننده شناختهشده کشور، از جمله هنرمندانی است که در این جشن حضور خواهد داشت و سجاد محمدی نیز بخش مداحی این برنامه را اجرا میکند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم افزود: هومن حاجعبدالهی و عباس رضازاده نیز در بخش کمدی و طنز جشن حضور دارند و احسان مهدی اجرای بخش ویژه کودک و نوجوان را بر عهده خواهد داشت.
وی اظهار کرد: حامد عسگری، شاعر، نیز در این برنامه حضور خواهد داشت و گروه سرود فطرس از دیگر بخشهای هنری جشن خانوادگی «وحدت امت محمد(ص)» خواهد بود.
ذاکری با اشاره به ماهیت خانوادگی این مراسم گفت: برنامهریزی این جشن به گونهای انجام شده است که خانوادهها بتوانند در کنار یکدیگر از بخشهای مختلف آن استفاده کنند و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را جشن بگیرند.
وی افزود: جشن خانوادگی «وحدت امت محمد(ص)» ساعت ۱۹ روز یکشنبه هشتم شهریورماه در مجموعه ورزشی خانه مهندس قم برگزار خواهد شد.
مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم خاطرنشان کرد: این مجموعه ورزشی در منطقه پردیسان و در خیابان ۲۲ بهمن واقع شده است و محل برگزاری این جشن خواهد بود.
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