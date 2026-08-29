ثبت بیش از ۱۰۰۰ مورد تجاوز زمینی اسرائیل علیه خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از زمان براندازی نظام بشار اسد در این کشور در دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از هزار مورد تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی علیه خاک این کشور ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی شامل نفوذ به خاک سوریه، ایجاد مقرهای نظامی، تخریب زمین ها و جاده ها و بازداشت شهروندان سوری است.

در این گزارش آمده است که تجاوزات رژیم صهیونیستی با حمله به خانه های شهروندان سوری و بازرسی آنها همراه است.

علاوه بر این، رژیم صهیونیستی از زمان براندازی نظام بشار اسد تاکنون بارها مواضع مختلف کشور سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار داده است.