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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

یاران: اجرای عدالت و مبارزه با فساد اولویت دادگستری خراسان شمالی است

یاران: اجرای عدالت و مبارزه با فساد اولویت دادگستری خراسان شمالی است

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اجرای عدالت، مبارزه با فساد، احیای حقوق عامه و نظم‌بخشی تشکیلاتی را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران صبح شنبه در آیین معارفه رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در سالن جلسات دادگستری استان اظهار کرد: تغییرات زمانی مفهوم پیدا می‌کند که تحول‌آفرین باشد و انشالله با کمک نیروهای خدوم، کارآمد و پاکدست در مجموعه قضایی و اداری استان، بتوانیم بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه، در قالب برنامه عملیاتی و سند تحول، گام‌های مؤثری برداریم.

وی با تأکید بر اولویت‌های کاری خود، بیان کرد: اجرای عدالت در سطح جامعه، تظلم‌خواهی به‌موقع، مبارزه قاطع با فساد، احیای حقوق عامه و گام‌برداری در راستای اقتصاد مقاومتی، از محورهای اصلی فعالیت دستگاه قضایی استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اضافه کرد: همه اینها با تدبیر، عقلانیت، شجاعت و قاطعیت صورت می‌گیرد و نظم‌بخشی تشکیلاتی را مستمر و ارتقا خواهیم داد تا مردم در سایه دستگاه عدلیه احساس امنیت کنند و با کسانی که مخل نظم و امنیت جامعه هستند، قاطع برخورد شود.

محمدیاران در پایان اظهار امیدواری کرد: با کمک همه مجموعه‌های اجرایی، فرماندهان و مردم خوب استان، بتوانیم گام‌های موثر برداریم.

کد مطلب 6931048

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