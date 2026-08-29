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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

کشف ۳۸ قبضه سلاح جنگی در مرزهای کردستان

کشف ۳۸ قبضه سلاح جنگی در مرزهای کردستان

فرمانده مرزبانی فراجا، از کشف و توقیف یک محموله سلاح و مهمات جنگی در مرزهای استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان گفت: مرزبانان با اشراف و تسلط اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف محموله‌ای از سلاح و مهمات شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۳۸ قبضه سلاح جنگی شامل ۲۰ قبضه کلاش و ۱۸ قبضه کلت به همراه ۳۹ عدد خشاب و یک هزار و ۳۵۰ عدد فشنگ جنگی و یک دستگاه بیسیم کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان، اظهار کرد: رصد و پایش مستمر نوار مرزی و اقدامات اطلاعاتی هدفمند، زمینه شناسایی و مقابله به‌موقع با عناصر و شبکه‌های قاچاق سلاح را فراهم کرده است.

این مقام ارشد مرزبانی انتظامی تأکید کرد: مرزبانان با هوشیاری و اقتدار، اجازه نخواهند داد سلاح و مهمات غیرمجاز از مرزهای کشور وارد یا به داخل منتقل شود و مقابله با قاچاقچیان سلاح و تأمین‌کنندگان ناامنی، با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6931044
مهسا حيدری توچائی

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