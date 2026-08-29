  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

پیگیری اردوی تیم ملی پارادوومیدانی زنان با ۲۰ ورزشکار

پیگیری اردوی تیم ملی پارادوومیدانی زنان با ۲۰ ورزشکار

تیم ملی پارادوومیدانی زنان که برای بازی‌های پاراآسیایی آماده می‌شود با ۲۰ ورزشکار وارد سومین اردوی آماده‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان از ۶ شهریورماه با حضور ۲۰ ورزشکار با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، فنی و تخصصی ملی‌پوشان و در راستای تداوم برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی در تهران و در مجموعه‌های ورزشی آفتاب انقلاب و شهید شیرودی آغاز شد.

اسامی ورزشکاران حاضر در اردو به این شرح است:

الهام صالحی، حنان کعب عمیر، پرستو حبیبی، فائزه دیبایی، کوثر قرایی، بتول جهانگیری، وجیهه هوشمند، لیلا کبک‌زن، فرزانه سهرابی، هاشمیه متقیان، هاجر صفرزاده، فاطمه زهرا امیر یوسفی، زهرا سادات پور اسماعیل، معصومه تورانی، فاطمه امیرزادگان، حکیمه گودرزی، زینب مرادی، شهلا حدیدی ، آتنا محمدی‌ها و الناز دارابیان

زهرا کرم‌زاده، زینب کعب‌عمیر، فاطمه برمشوری، لیلا کارکن، سیما موتآب، فاطمه تشنه‌دل، لیلا صفری، حمیده جوان، الهه شیعه، سپیده توکلی، سمیه بهرامی و سیده آیدا سادات موسوی ورزشکاران را هدایت و همراهی می‌کنند.

سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان تا ۲۳ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6931054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها