پیگیری اردوی تیم ملی پارادوومیدانی زنان با ۲۰ ورزشکار

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان از ۶ شهریورماه با حضور ۲۰ ورزشکار با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، فنی و تخصصی ملی‌پوشان و در راستای تداوم برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی در تهران و در مجموعه‌های ورزشی آفتاب انقلاب و شهید شیرودی آغاز شد.

اسامی ورزشکاران حاضر در اردو به این شرح است:

الهام صالحی، حنان کعب عمیر، پرستو حبیبی، فائزه دیبایی، کوثر قرایی، بتول جهانگیری، وجیهه هوشمند، لیلا کبک‌زن، فرزانه سهرابی، هاشمیه متقیان، هاجر صفرزاده، فاطمه زهرا امیر یوسفی، زهرا سادات پور اسماعیل، معصومه تورانی، فاطمه امیرزادگان، حکیمه گودرزی، زینب مرادی، شهلا حدیدی ، آتنا محمدی‌ها و الناز دارابیان



زهرا کرم‌زاده، زینب کعب‌عمیر، فاطمه برمشوری، لیلا کارکن، سیما موتآب، فاطمه تشنه‌دل، لیلا صفری، حمیده جوان، الهه شیعه، سپیده توکلی، سمیه بهرامی و سیده آیدا سادات موسوی ورزشکاران را هدایت و همراهی می‌کنند.



سومین اردوی آماده‌سازی تیم ملی پارادوومیدانی بانوان تا ۲۳ شهریورماه ادامه خواهد داشت.