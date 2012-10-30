افزایش صادرات آبزیان بستر مناسبی برای توسعه پایدار استان کرمانشاه است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث شهبازی : پیش بینی دست اندرکاران شیلات استان برداشت 15 هزار تن ماهیان سردآبی، گرمابی و سایر آبزیان از مزارع، رودخانه ها و آب پشت سدها است، و این جهش قابل توجه و رشد تولید ماهی در استان کرمانشاه به امکانات خدادادی و بالقوه آن از جمله آب و منابع آبی آن بر می گردد که توانسته بستر مناسبی را برای فعالیت در این راستا فراهم سازد.

وی با اشاره به جایگاه مهم تولید آبزیان در استان کرمانشاه تصریح کرد: واژه تولید آبزیان در متن جامعه، جای خود را باز کرد و امروز حاصل فعالیت شیلات استان کسب رتبه های اول تا پنجم تولید آبزیان در کشور بوده است.

شهبازی اظهار داشت: از سال 1389 برای اولین بار مدار صادرات ماهی از شهرستان قصرشیرین به مقصد کشور عراق فعال شد و جریان تبادل ماهی از این منطقه مرزی به سمت کشور همسایه با قیمت مناسب فروش آن از 15 هزار ریال در بازار داخل تا 40 هزار ریال در پایانه مرزی باعث دلگرمی و ایجاد انگیزه کاری بیشتر در پرورش دهندگان ماهی قصرشیرین شد.

وی در ادامه رشد گسترده صادرات آبزیان به کشور عراق اشاره کرد و افزود: در سال 89 بالغ بر یک هزار تن از ماهیان گرمابی تولیدی شهرستان قصرشیرین به بازار عراق صادر شد و این رقم در سال 90 به یک هزار و 500 تن اعم از گرمابی و سردآبی رسید.

شهبازی به افزایش میزان صادرات در سال جاری اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود در سالجاری میزان صادرات ماهی به دو هزار تن افزایش یابد.

وی افزود: ماهی گیری کنار قره سو، سیمره، گاماسیاب سالها واژه نام آشنای مردان اهل تفریح و علاقه مند به ماهی گیری در کرمانشاه بود ولی این که بتوان در یک محوطه محصور به نام' استخر' ماهی تولید کرد برای استان غیرساحلی مانند کرمانشاه کمی تعجب آور بود.

وی اظهار کرد: کارشناسان معتقدند اگر آب و زمین در دسترس باشد امکان تولد ماهی وجود دارد براین اساس در سال 1375، آبزی پروری در کرمانشاه شروع شد.

گفتنی است تولید آبزیان شیلات کرمانشاه در سال 75 کمتر از 10 تن بود ولی در سال 90 تولید آبزیان به 10 هزار و 500 تن رسید.

