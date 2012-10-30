چهار قاتل فراری و یک آدم ربا در ایرانشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی ملکی آهنگران اظهار داشت: یکی از این قاتلین 11 مهرماه سالجاری با یک قبضه اسلحه شکاری فردی را بر سر اختلافات مالی طی یک نزاع و درگیری به قتل رسانده بود که پس از متواری شدن به ایرانشهر و بدنبال دریافت نیابت قضایی از شهرستان نیکشهر توسط ماموران پلیس آگاهی در بخش بمپور این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان در ادامه تحقیقات خود موفق شدند سه قاتل فراری دیگر را که 29 مهر و پنج اردیبهشت ماه سالجاری در شهرستان ایرانشهر مرتکب قتل شده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: این متهمان به دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دو نفر از شهروندان این شهرستان را به قتل رسانده بودند که با تحقیقات شبانه روزی و تلاش ماموران مجرب پلیس آگاهی دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ایرانشهر همچنین با اشاره به دستگیری یک گروگانگیر بیان داشت: این متهم به جرم ربایش فردی از کرمان تحت تعقیب مراجع قضایی قرار داشت که بدنبال دریافت نیابت قضایی از این شهرستان ماموران پلیس آگاهی و یگان تکاوری شهرستان ایرانشهر به همراه تیم اعزامی از پلیس آگاهی کرمان در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی گفت: در این عملیات مقدار دو کیلو 220 گرم هروئین به همراه دو دستگاه زانتیا و پژو کشف و ضبط شد.