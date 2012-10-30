تقدیر از رسانه فعال و برپایی 814 نمایشگاه کتاب استانی در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج باب کتابفروشی بازسازی شده بنیاد شهید و امور ایثارگران در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود.

ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان ها در طول برگزاری ایام هفته کتاب‌ نمایشگاه کتاب «ایثار و شهادت» را در محوطه ادارات یا مکان های خاص برگزار می کند.

افتتاح پنج باب کتابفروشی بازسازی شده در تهران،‌ نصب بنرهای تبلیغاتی مزین به فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه کتاب و کتابخوانی و رونمایی از اولین جلد فرهنگ «اعلام شهدا»‌ از دیگر برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است.

فرهنگ «اعلام شهدا» شامل زندگینامه 200 کلمه ای از همه شهدا است که جلد اول آن،‌ شامل زندگینامه 40 هزار شهید استان لرستان در هفته کتاب رونمایی خواهد شد.

همچنین کتاب «خاطرات اعضای اکیپ حاج هادی» به عنوان بدیع ترین کتاب در حوزه دفاع مقدس شامل خاطراتی از اصنافی چون قصاب ها،‌ نانواها، شیرینی پزها، کباب پزها و ... در ایام بیستمین دوره هفته کتاب از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران رونمایی می شود.

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به استقبال بیستمین دوره هفته کتاب رفت

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران پوستری با مضمون «گل زیباست، شکلات شیرین است‌، اما کتاب چیز دیگری است» طراحی کرده و در استقبال از بیستمین دور هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آن را بین سازمان ها و نهادهای مختلف، ناشران و کتابفروشی ها توزیع کرده است.

در این پوستر ضمن تاکید بر شعار "هفته کتاب" با عنوان «یادگار ماندگار» از 24 آبان به عنوان روز اهدای کتاب یاد و توصیه می شود: «عادت کنیم در مناسبت ها کتاب هدیه کنیم».

رسانه فعال در بیستمین "هفته کتاب" تقدیر می شود

خبر دیگر اینکه آثار و فعالیت تمامی رسانه های الکترونیک و مکتوب کشور از سوی کارشناسان ستاد برگزاری «هفته کتاب» در این ایام مورد بررسی قرار می گیرد.

سید مهدی جعفری مسئول کمیته روابط عمومی بیستمین دوره هفته کتاب در این باره گفت: پس از بررسی کارشناسان، فعال ترین رسانه که اخبار و فعالیت های هفته کتاب را بیشتر از سایر رسانه ها مورد پوشش قرار داده، به صورت وی‍‍‍ژه قدردانی می شود.

به گفته وی این اقدام با هدف ایجاد رقابت در اطلاع رسانی میان رسانه ها و تقدیر از رسانه های فعال در اشاعه فرهنگ کتابخوانی میان اقشار مختلف جامعه صورت می گیرد.

برپایی 814 نمایشگاه کتاب استانی در سراسر کشور

خبر دیگر از ههفته کتاب اینکه، در این ایام 814 نمایشگاه کتاب در 32 استان کشور برگزار می شود و طی آن 83 هزار و 732 جلد کتاب از سوی یک هزار و 943 ناشر سراسر کشور عرضه خواهد شد.

بر این اساس در استان آذربایجان شرقی 3، آذربایجان غربی 18، اردبیل 16، اصفهان 45، ایلام 300، تهران 56، چهارمحال و بختیاری 7، خراسان جنوبی 13، خوزستان 23، زنجان 5، سمنان 1، قزوین 3، کردستان 20، کرمان 11، جنوب کرمان 3، کرمانشاه 13، گیلان 17، لرستان 16، مازندران 18، هرمزگان 21، همدان 15، یزد 190 نمایشگاه کتاب عمومی برپا خواهد شد.

افتتاح فروشگاه کتاب های الکترونیکی دانشگاهی در بیستمین هفته کتاب

فروشگاه کتاب های الکترونیکی دانشگاهی در ایام بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود.

فروشگاه کتاب های الکترونیکی دانشگاهی برای عرضه نسخه الکترونیکی کتاب های انتشارات جهاد دانشگاهی در هفته کتاب آغاز به کار می کند.

همچنین در این ایام، میزگردها و نشست هایی با موضوع بررسی نشر کتاب های دانشگاهی، آسیب شناسی مطالعه، روش های ترویج مطالعه و مسابقه کتابخوانی با موضوع خلاصه نویسی کتاب و مسابقه طنز و کاریکاتور با موضوع کتاب در سطح دانشگاه های کشور برگزار می شود.

جلسات نقد و بررسی و رونمایی کتاب، برپایی نمایشگاه های کتاب دانشگاهی، تجلیل از دانشجویان، مولفان و کتابداران فعال و تجهیز کتابخانه های فرهنگی با اهدای 10 تا 15 هزار جلد کتاب از دیگر برنامه های انتشارات جهاد دانشگاهی در بیستمین دوره هفته کتاب خواهد بود.

بیستمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار "یادگار ماندگار" از 20 تا 27 آبان ماه سال جاری در سرتاسر کشور برگزار می شود.