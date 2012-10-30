  1. بین الملل
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

یک گروه صهیونیستی در آلمان خواستار تشدید تحریمهای ایران شد

یک گروه صهیونیستی در آلمان خواستار تشدید تحریمهای ایران شد

یک گروه صهیونیستی در آلمان موسوم به "انجمن آلمانی- اسرائیلی" خواستار تشدید تحریمهای ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آلمانی- اسرائیلی در آلمان در بیانیه ای با تشریح مواضع این گروه درباره مسائل خاورمیانه ، خواستار تشدید تحریمها بر ضد جمهوری اسلامی ایران شد.

در بیانیه این گروه لابی صهیونیستی که در وب سایت رسمی این انجمن منتشر شده آمده است که "انجمن آلمانی- اسرائیلی خواستار افزایش فشارها بر ایران از طریق تحریم ها و توسط دولت آلمان و اتحادیه اروپا است".

انجمن همچنین از دولت آلمان خواسته است که حتی به تنهایی تحریم ها بر ضد ایران را در تمام سطوح افزایش دهد .

بیانیه گروه لابی صهیونیستی در آلمان که در نشست این گروه در شهر هانوفر آلمان منتشر شده است با استدلالی بی اساس مدعی می شود: همکاری کامل نکردن ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تکرار تهدید به نابودی اسرائیل توسط رئیس جمهور ایران تردیدها در مورد برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور را بیش از پیش افزایش می دهد.

انجمن آلمانی- اسرائیلی آلمان همچنین با انتقاد از دولت آلمان، این کشور به داشتن روابط گسترده تجاری با ایران با توجه به تحریم های بین المللی متهم می کند.

انجمن آلمانی - اسرائیلی آلمان که از لابی های قوی صهیونیستی در کشور آلمان به شمار می رود، در سال 1966 تاسیس شد و طبق اساسنامه آن گسترش همکاری میان آلمان و اسرائیل از اصول این انجمن تعریف شده است.


 
کد مطلب 1732383

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