یک گروه صهیونیستی در آلمان خواستار تشدید تحریمهای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آلمانی- اسرائیلی در آلمان در بیانیه ای با تشریح مواضع این گروه درباره مسائل خاورمیانه ، خواستار تشدید تحریمها بر ضد جمهوری اسلامی ایران شد.



در بیانیه این گروه لابی صهیونیستی که در وب سایت رسمی این انجمن منتشر شده آمده است که "انجمن آلمانی- اسرائیلی خواستار افزایش فشارها بر ایران از طریق تحریم ها و توسط دولت آلمان و اتحادیه اروپا است".



انجمن همچنین از دولت آلمان خواسته است که حتی به تنهایی تحریم ها بر ضد ایران را در تمام سطوح افزایش دهد .



بیانیه گروه لابی صهیونیستی در آلمان که در نشست این گروه در شهر هانوفر آلمان منتشر شده است با استدلالی بی اساس مدعی می شود: همکاری کامل نکردن ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تکرار تهدید به نابودی اسرائیل توسط رئیس جمهور ایران تردیدها در مورد برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور را بیش از پیش افزایش می دهد.



انجمن آلمانی- اسرائیلی آلمان همچنین با انتقاد از دولت آلمان، این کشور به داشتن روابط گسترده تجاری با ایران با توجه به تحریم های بین المللی متهم می کند.



انجمن آلمانی - اسرائیلی آلمان که از لابی های قوی صهیونیستی در کشور آلمان به شمار می رود، در سال 1966 تاسیس شد و طبق اساسنامه آن گسترش همکاری میان آلمان و اسرائیل از اصول این انجمن تعریف شده است.



