تلاش برای باز تعریف ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان با اصلاح ارزش مالکانه

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح ارزش مالکانه و ادای حق و حقوق اعضا و معلمان صندوق ذخیره فرهنگیان در سالهای اخیر یکی از وعدههای دولت و وزارت آموزش و پرورش به معلمان بود. طرحی که در ابتدا قرار بود سهم و حق همه معلمان را که هر سال بخشی از درآمد خود را به توسعه صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص داده بودند؛ به طور کامل برای آنان تخصیص دهد.
با این حال طرح ارزش مالکانه آن طور که انتظار میرفت پیش نرفت و برخی منتقدان اجرای آن را نوعی واگذاری اموال فرهنگیان دانستند که به نوعی از داراییهای صندوق برای معلمان جدید میکاست و طرح هم از شفافیت کافی برخردار نبود.
عدم شفاف سازی در خصوص ادامه اجرای طرح ارزش مالکانه و وضعیت سوددهی صندوق ذخیره فرهنگیان موجب شد تا وزیر آموزش و پرورش در ماههای اخیر پیگیر مطالبات فرهنگیان شود و حتی هفته گذشته به مسئولان صندوق ذخیره تاکید کند در خصوص ارزش مالکانه، وضعیت اساسنامه و دیگر انتظارات فرهنگیان، مسئولان صندوق پاسخگویی و شفاف سازی لازم را داشته باشند.
خروج از بنگاه داری، برقراری ساختار دقیق شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، لزوم اعمال نظارت دقیق دستگاههای نظارتی و دوری از تجمل گرایی دستورات دیگر وزیر آموزش و پرورش به مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان در ماههای اخیر بود.
در همین راستا مسعود شکوهی رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به چالشها و فرصتهای اجرای طرح ارزش مالکانه و عزم جدی بر اجرا، آن را گامی بزرگ برای ایجاد عدالت مالی و احیای اعتماد فرهنگیان عضو مؤسسه دانست.
طرح ارزش مالکانه بزرگترین تحول ساختاری در صندوق ذخیره فرهنگیان است
مسعود شکوهی با تشریح جزئیات «طرح ارزش مالکانه»، اجرای این طرح را بزرگترین تحول ساختاری مؤسسه در سه دهه فعالیت آن برشمرد و گفت: این اقدام میتواند نقطه عطفی بر پایان ابهامهای دیرینه و نقطه آغاز شفافیت و عدالت مالی برای فرهنگیان عضو باشد و وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیأت امنای مؤسسه عزمی جدی بر اجرای آن دارد.
وی با اشاره به دلیل شکلگیری این طرح ادامه داد: ارزش مالکانه یعنی فرهنگیان مالک واقعی داراییهایی شناخته شوند که با منابع خودشان ایجاد شده است.
نحوه محاسبه ارزش مالکانه در مدل جدید چگونه است
رئیس هیأتمدیره صندوق ذخیره فرهنگیان اضافه کرد: در مدلهای گذشته، فرهنگیان بیشتر در جایگاه سپردهگذار با سود محدود و مشخص قرار میگرفتند، در حالیکه صندوق در ماهیت یک نهاد سرمایهگذار و داراییساز فعالیت میکرد و این فاصله باید اصلاح میشد و طراحی طرح ارزش مالکانه دقیقاً برای برطرف کردن همین نابرابری انجام شد.
سه پیامد تحقق کامل طرح ارزش مالکانه برای معلمان
شکوهی بیان کرد: استقرار ارزش مالکانه سه پیامد بنیادین شامل به رسمیت شناختن حقوق واقعی اعضا، ایجاد شفافیت مالی پایدار و تقویت اعتماد عمومی فرهنگیان را در پی دارد.
مشاور اقتصادی و رفاهی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اجرای این طرح پیچیده، تخصصی و چندرشتهای است، تصریح کرد: این طرح بر پنج ستون اصلی اصلاح ساختار حسابداری و گزارشگری مالی، ارزشگذاری دقیق تمام داراییها، تدوین شیوهنامه جدید ورود و خروج اعضا، مدیریت نقدینگی برای توان پرداخت سهمالشرکه و سازماندهی مجدد فعالیت صندوق پس از اجرای طرح استوار است.
وی درباره چشمانداز اجرای این طرح و آینده مؤسسه گفت: موفقیت در اجرای طرح میتواند آینده صندوق را متحول کند، چشمانداز ما تبدیل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به نهادی مدرن، پاسخگو، شفاف و مبتنی بر حقوق واقعی اعضاست؛ نهادی که هم کارکرد سرمایهگذاری دارد و هم یک پشتوانه بلندمدت مالی برای فرهنگیان باشد.
اجرای کامل ارزش مالکانه باز تعریف ماهیت صندوق است
رئیس هیأتمدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: صندوقی با پرتفوی شفاف و قابل ارزیابی در هر لحظه، امکان تسویه عادلانه و واقعی با تمام اعضا، بازگشت اعتماد پایدار و مشارکت بیشتر فرهنگیان و الگوسازی برای صندوقهای مشابه در کشور در چشمانداز نهایی اجرای طرح در نظر گرفته شده است.
شکوهی با اذعان به اینکه اجرای طرح ارزش مالکانه ضرورت امروز و آینده مؤسسه است و نه فقط یک اصلاح فنی بلکه بازتعریف ماهیت صندوق است؛ خاطر نشان کرد: با اجرای کامل آن، نهتنها حقوق تاریخی فرهنگیان احیا میشود، بلکه بنیان یک بنگاه اقتصادی نیرومند، مدرن و شفاف برای نسلهای آینده فرهنگیان گذاشته خواهد شد.
