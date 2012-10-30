بهره برداری از قطعه اول و سوم بزرگراه اهر- تبریز در اردیبهشت ماه 92

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اشرف نیا امروز در حاشیه بازدید از روستاهای اهر پروژه بزگراه اهر- تبریز را یکی از پروژه های مهم استان برشمرد و افزود: جاده اهر-تبریز یکی از جاده های پرتردد و حادثه خیز استان آذربایجان شرقی می باشد که جزو پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته و هم اکنون در حال اجراست.

وی ا افزود: به جهت وقوع زلزله در منطقه و بسیج ماشین آلات راه سازی در آواربرداری منطقه این پروژه از سرعت مطلوبی برخوردار نبود که الحمداله با اتمام آواربرداری مناطق زلزله زده هم اکنون قطعات اول و سوم در حال فعالیت می باشد که فاز اول و سوم آن از حمل اعتبارات پروژه مهرماندگار در فروردین و با اردیبهشت ماه 92 به بهره برداری می رسد و قطعه دوم این پروژه نیز بزودی به پیمانکار واگذار می شود.

این مقام مسئول اهتمام جدی تمامی مسئولین را تسریع در امر ساخت و ساز و با تأمین امکانات لازم و مصالح مورد نیاز دراین مناطق اعلام کرد و افزود: با هماهنگی های انجام شده کلیه امورات مربوط به اقدامات زیربنایی اعم از گاز، آب، برق و سایر زیرساخت با همکاری ادارات خدماتی در حال اجرا می باشد که امیدواریم با اتمام اماکن مسکونی کلیه امکانات مورد نیاز روستائیان فراهم گردد.

وی، گفت: هم اکنون از چندین روستا بازدید کردیم و قریب به 30 واحد مسکونی به بهره برداری رسیده و در اماکنی که ساخت آنها تمام شده برخی مایحتاج ضروری از جمله فرش، اجاق گاز، تلویزیون و سایر ملزومات به صورت رایگان اهدا شده است.



