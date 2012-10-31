مسجد جامع اصفهان قدمتی 1350 ساله دارد/مسجد جامع کلکسیون چهارده قرن معماری ایران

لیلا پهلوان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتی که برای ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان داشته اظهار داشت: پرونده ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان در اواخر آبان ماه سال 1389 شروع شد و سر انجام فعالیتهای مستمر و شبانه روزی به نتیجه رسید.

فعالیت روزانه یکصد نفر در مسجد برای ثبت جهانی

وی با اشاره به اینکه برای آماده سازی مسجد جهت ثبت جهانی به طور متوسط روزانه 100 نفر فعالیت می‌کردند تا مسجد آماده شود یادآور شد: مجموعه این فعالیتها در حدی بود که در روزهای پایانی 150 الی 200 نفر در شاخه‌های مختلف مشغول به فعالیت بودند تا فضای مسجد آماده شود.

پهلوان زاده ادامه داد: در نهایت مجموعه فعالیت چندین اکیپ و گروه مختلف پس از پنج ماه تلاش بی وقفه به نتیجه رسید به طوری که نماینده و بازرس یونسکو پس از سفر به اصفهان جذب فضای مسجد جامع اصفهان شد و عظمت تاریخی و لایه‌های مختلف تاریخی این مسجد او را مبهوت کرده بود.

نخستین مسجدی که با عنوان مسجد در ایران ثبت جهانی شد

وی ادامه داد: این مسجد نخستین مسجدی است که در ایران به ثبت جهانی می‌رسد البته پیش از آن مسجد جامع عباسی نیز ثبت جهانی شده بود که این ثبت به همراه یک مجموعه بود و نه با نام و عنوان یک مسجد.

مدیر پایگاه مسجد جامع اصفهان گفت: مسجد جامع اصفهان از سال 156 هجری قمری به بعد دارای لایه‌های تاریخی است و این موضوع خود مبین و گواه قدمت این بنای زیبای تاریخی است.

پهلوان زاده گفت: در مجموع می‌توان گفت: این مسجد 1350 سال لایه‌های مختلف تاریخی را داراست.

مسجد جامع اصفهان کلسیونی که چهارده قرن معماری ایران را در خود دارد

وی تصریح کرد: کارشناس یونسکو پس از بازدید از این بناء و مسجد زیبای تاریخی می‌گفت نمی‌توانددر یک مدت چند روزه این بنای زیبای تاریخی را درک کند و برای درک بیشتر آن نیازمند یک فرصت چند روزه است و آن را یک کلکسیون تاریخی می‌دانست.

پهلوان زاده گفت: مسجد جامع اصفهان در واقع یک کلکسیون معماری است که معماری چهارده قرن ایران را در خود داراست.