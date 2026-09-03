یادمان شهدای لامرد در راه ثبت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم جمالی عصر پنجشنبه در نشست بررسی ظرفیتهای فرهنگی، دفاع مقدس و جنگ سوم در شهرستان لامرد، با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و روایتگری دقیق حادثه تلخ لامرد، از پیگیری برای تبدیل این شهرستان به یکی از مقاصد راهبردی راهیان نور در سطح ملی خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه لامرد در تاریخ مقاومت منطقه اظهار کرد: وقایع تاریخی لامرد، میناب و سیریک، اسنادی زنده و انکارناپذیر از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و باید این مناطق بهعنوان «مدرسه بزرگ جهاد تبیین» در سطح استانی و ملی معرفی شوند تا نسل جوان با ابعاد این وقایع آشنا شود.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس افزود: لامرد مقتل شهدا و سرزمینی آمیخته با ایثار و شهادت است و همین پیشینه، ظرفیت ویژهای برای معرفی یادمان شهدای این شهرستان در فهرست یادمانهای دفاع مقدس کشور ایجاد کرده است.
سردار جمالی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی استان فارس تصریح کرد: ایجاد و تکمیل زیرساختهای لازم در محل یادمان شهدای لامرد میتواند زمینه میزبانی شایسته از زائران و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت همراهی مسئولان استانی و شهرستانی گفت: امیدواریم با فراهمسازی زیرساختهای لازم، مسیر حضور کاروانهای راهیان نور در لامرد هموار شود و این شهرستان ظرفیت میزبانی از بیش از ۵۰ هزار زائر در قالب کاروانهای استانی و کشوری را پیدا کند.
سردار جمالی ادامه داد: در همین راستا، برنامهریزی شده است که در سال جاری شمار زیادی از دانشجویان برای بازخوانی اسناد و وقایع تاریخی این منطقه به لامرد سفر کنند.
وی در پایان، مستندسازی هنری و علمی این رویدادها را از اولویتهای مهم دانست و افزود: جمعآوری خاطرات بازماندگان، ثبت و ضبط روایتهای تاریخی و تولید مستندهای ۳۰ دقیقهای با هدف فضاسازی محیطی و بصری برای زائران باید با جدیت دنبال شود.
جانشین فرمانده سپاه فجر فارس تأکید کرد: معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی لامرد در سطح ملی و فراملی، میتواند گامی مؤثر در بازخوانی و روایت مستند وقایع تاریخی منطقه باشد.
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