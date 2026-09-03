به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره آزمون بسندگی زبان عربی «اَلتَّقویمُ اللُّغوی لِلمَهاراتِ العَرَبیَّه (تَلْمَع)» در مهر ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می شود.
به دنبال اطلاعیه ۳ شهریور ۱۴۰۵ اطلاعیه نامنویسی در اولین دوره آزمون بسندگی زبان عربی (تَلمَع) در مهر سال ۱۴۰۵، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای متقاضیانی که تاکنون برای نامنویسی اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیه ثبتنام و مندرجات آن، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
در ضمن متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا ۱۵ شهریور نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
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