بقایی: عمق تاریخ ایران را با حیاط پشتی کودکی خود اشتباه نگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بقائی امروز (۱۲ شهریور) در فضای مجازی با گرامیداشت یاد مبارز تنگستانی نوشت: «امروز، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری و روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس است؛ مردی که بیش از یک قرن پیش، در سواحل جنوبی، در برابر ارتش امپراتوری انگلیس ایستاد. رئیسعلی شهید شد، اما مقاومت و ایستادگی تداوم یافت.»



سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه این پیام، با اشاره به اظهارات اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا که برای توصیف تصورش از ایران به خاطرات کودکی‌اش از کشتن مارهای سمی در حیاط پشتی منزل در کارولینای جنوبی متوسل شده بود، تأکید کرد: «مشکل بسنت همین‌جاست؛ او عمق تاریخ و تمدن و غنای فرهنگ ایران را با مساحت حیاط پشتی دوران کودکی‌اش اشتباه گرفته است.»



بقائی با بیان اینکه بیش از یک قرن پیش انگلیس با همه قدرت و قساوتش به بوشهر و تنگستان لشکرکشی کرد و رئیسعلی دلواری را به شهادت رساند، خاطرنشان کرد که مقاومت با نیروی بیشتر تداوم یافت. وی خطاب به مقامات آمریکایی تصریح کرد: «"جنگ انتخابی" و غیرقانونی شما هم قرار بود با توسل به قساوت حداکثری، ملت ایران را به فروپاشی بکشاند؛ اما آنچه بیش از همه فروپاشیده، توهم قدرت مطلق شما و همه اعتبار اخلاقی مورد ادعایتان بوده است.»



سخنگوی وزارت خارجه در پایان پیام خود آورده است: «تاریخ وسعتی بسیار فراتر از خاطرات یک کودک و حیاط پشتی آنها دارد؛ و قضاوتش درباره کسانی که هنوز با قمه و شن‌کش، خود را قهرمان حیاط پشتی‌شان می‌پندارند، روشن است.»



این پیام در حالی منتشر شده که هر ساله ۱۲ شهریور در تقویم رسمی کشور به عنوان روز ملی مقاومت در برابر استعمار و بزرگداشت رئیسعلی دلواری نامگذاری شده است.