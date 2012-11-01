فوت یک دانش آموز ملایری در درگیری در مدرسه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم سعیدی افزود: نهم آبانماه سال جاری، ساعت 12:50 دقیقه پس از اعلام پلیس 110، مطلع شدیم که در یکی از هنرستان های پسرانه ملایر درگیری بین دو دانش آموز رخ داده است.

وی اظهار داشت: بلافاصله ماموران نیروی انتظامی به محل اعزام شدند و در بررسی های به عمل آمده، مشاهده شد که دو دانش آموز با هم درگیر و یکی از آنها مصدوم شده که فورا توسط اورژانس به بیمارستان امام حسین(ع) ملایر انتقال داده می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل خونریزی و عمیق بودن جراحت، دانش آموز مصدوم فوت می کند.

سعیدی بیان داشت: دانش آموز ضارب(محسن-س) 16 ساله و دانش آموز مضروب(مصطفی-الف) 18 ساله و همکلاسی بوده اند که به گفته شاهدان عینی، دانش آموز ضارب با استفاده از چاقو به گردن همکلاسی خود ضربه هایی وارد می کند.

فرمانده انتظامی ملایر گفت: مشاجره این دو همکلاسی از کلاس درس آغاز شده و سپس در محیط مدرسه هنگام زنگ تفریح به درگیری سخت کشیده می شود و در نهایت یکی از آنها بر اثر ضربات چاقو فوت می کند.

سعیدی اضافه کرد: در حال حاضر، دانش آموز ضارب متواری است.