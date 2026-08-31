به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان، سوله پایگاه امداد و نجات میاباد بیرجند به بهرهبرداری رسید.
مهدی محمدپور در این مراسم اظهار کرد: سوله پایگاه امداد و نجات جادهای میاباد شهرستان بیرجند که به عنوان یادمان شهید نخعیپور نامگذاری شده، یکی از پروژههای مهم زیرساختی جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی در حوزه امداد و نجات است که پس از طی مراحل اجرایی، امسال تکمیل شد.
وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و با زیربنای ۴۳۲ مترمربع احداث شده و با توجه به کاربری امدادی آن، نقش مهمی در پشتیبانی از عملیاتهای امداد و نجات و ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی خواهد داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۶ بیان کرد: تاکنون ۳۶ میلیارد و ۲۸۳ میلیون ریال برای اجرای این طرح هزینه شده که اعتبارات آن از محل اعتبارات تملک استانی، توازن، نفت و مرابحه بحران تأمین شده است.
محمدپور توسعه پایگاههای امداد و نجات جادهای و ایجاد زیرساختهای مناسب برای استقرار نیروها و تجهیزات را از اولویتهای جمعیت هلالاحمر استان دانست و گفت: سرعت حضور امدادگران در صحنه حادثه و دسترسی مناسب به تجهیزات، از عوامل مؤثر در کاهش تلفات حوادث جادهای است.
وی با گرامیداشت یاد و نام شهید نخعیپور عنوان کرد: نامگذاری این پایگاه به نام این شهید، ضمن زنده نگه داشتن یاد شهدای خدمت و ایثار، یادآور رسالت ارزشمند امدادگران و نجاتگرانی است که برای نجات جان انسانها در سختترین شرایط در میدان حضور دارند.
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