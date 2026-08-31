زیرساخت های لازم در مناطق زیباشهر و مهرشهر دزفول تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح‌های مسکن ملی دزفول در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تامین زیرساخت‌های لازم از جمله تامین فضای آموزشی، مذهبی و کلانتری در کوی مهرشهر و زیباشهر دزفول در دستور کار است و قرار است سازمان نوسازی مدارس نیز به سرعت فضاهای آموزشی که در جریان تفاهم‌نامه بین راه و شهرسازی و نوسازی مدارس منعقد شده است را احداث کند.

وی افزود: با بررسی و بازدیدهای انجام شده از دزفول، ساخت پنج فضای آموزشی در کوی زیباشهر و مهرشهر دزفول در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: برخی از این فضاها تا پایان امسال و برخی دیگر سال آینده به مرحله بهره‌برداری خواهند رسید.

نبیان با بیان اینکه ساخت یک مسجد نیز در زیباشهر دزفول در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: طرح این مسجد در حال آماده‌سازی است و امیدوار هستیم به زودی ساخت‌وساز آن آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی به همراه مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و دیگر مسئولان محلی امروز دوشنبه از طرح‌های مسکن و بافت قدیم دزفول بازدید کرده و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.