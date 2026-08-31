به گزارش خبرنگار مهر،فرهاد زارع ظهر دوشنبه در نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت از واحدهای تولیدی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی، از اولویت‌های مهم مدیریت استان است و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با همین رویکرد به‌صورت مستمر تشکیل می‌شود.

وی افزود: بررسی عملکرد این کارگروه نشان می‌دهد از ابتدای مردادماه سال ۱۴۰۳ تا کنون در مجموع موانع و مشکلات ۷۹۹ واحد تولیدی و اقتصادی در جلسات کارگروه مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و ۵۸ جلسه اصلی کارگروه برگزار شده است.

سرپرست اداره کل صمت گلستان ادامه داد: در این جلسات در مجموع ۶۷۲ مصوبه برای رفع مشکلات و موانع واحدهای تولیدی به تصویب رسیده که ۶۱۰ مورد از این مصوبات اجرایی شده و روند اجرای سایر مصوبات نیز با جدیت در حال پیگیری است.

زارع ادامه داد: رویکرد مجموعه اقتصادی استان، حل مسئله، تسریع در فرآیندها و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی است و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل باید در چارچوب قوانین و اختیارات خود، همکاری لازم را برای عملیاتی شدن مصوبات کارگروه داشته باشند.

وی گفت: حمایت از تولید، حفظ اشتغال موجود و ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی است و اداره کل صمت استان نیز پیگیری اجرای مصوبات کارگروه و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

در ادامه این جلسه بررسی و رفع موانع ۱۲ واحد تولیدی مورد بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع موانع آنها گرفته شد.

مشکلات این واحدها در حوزه اداره کل امور مالیاتی، اداره کل تأمین اجتماعی، اداره کل حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای و بانک های عامل استان بود که با همکاری نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانک های مربوطه موانع تولید این واحدها بررسی و تصمیمات لازم جهت رفع موانع تولید آنها اتخاذ شد.