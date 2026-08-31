شناسایی ۴۵ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در یزد

محمدجواد جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای بیست‌ویکمین مرحله مانور مدیریت هوشمند شبکه‌های برق اظهار کرد: این مانور با هدف پایش، مدیریت مصرف، کاهش تلفات و ارتقای بهره‌وری شبکه برق در استان یزد اجرا شد.

وی افزود: در این مرحله، سه هزار و ۷۱۷ دستگاه کنتور دیماندی تست و وضعیت ۳۰ هزار و ۲۸۹ مشترک دارای بیش از سه دوره قرائت‌نشده نیز بررسی و اقدامات لازم در خصوص آنها انجام شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: با شناسایی و تعویض کنتورهای معیوب، حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی شناسایی و از هدررفت این میزان انرژی جلوگیری شد که این اقدام نقش مؤثری در کاهش تلفات شبکه برق دارد.

جلیلی همچنین از تنظیم دو هزار و ۱۶۹ دستگاه ساعت نجومی خبر داد و گفت: در این مانور ۱۵ هزار و ۲۱۷ چراغ شهری و بین‌شهری نیز تعدیل شد که این اقدامات با هدف بهینه‌سازی روشنایی معابر و مدیریت مصرف برق در بخش روشنایی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای زیرساخت‌های شبکه برق استان یزد اظهار کرد: در جریان این مانور، ۹۴.۵ کیلومتر از شبکه‌های سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد و ۹۱ دستگاه ترانسفورماتور جدید نیز در مراکز ثقل بار نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد افزود: همچنین ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت به شبکه افزوده شد که این اقدامات در راستای تقویت شبکه و افزایش قابلیت اطمینان تأمین برق مشترکان انجام شده است.

جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اشاره کرد و گفت: در جریان اجرای بیست‌ویکمین مانور طرح مهتاب، ۱۴۴ دستگاه ماینر غیرمجاز جمع‌آوری و ۴۵ مرکز استخراج رمزارز شناسایی و کشف شد.

وی تأکید کرد: اجرای این اقدامات در کنار پایش مستمر شبکه و مدیریت مصرف، نقش مهمی در جلوگیری از اتلاف انرژی، کاهش بار شبکه و افزایش پایداری شبکه برق استان دارد.